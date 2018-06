Prezident Makedonie nepodepsal dohodu o změně názvu země. Proces to akorát prodlouží, ale nezvrátí

Dohoda řeší 27 let trvající spor mezi oběma státy. Řekové považují název sousední země za zásah do svého dědictví a za skrytý územní nárok na stejnojmennou řeckou provincii. Atény proto také stále blokují snahu Makedonie vstoupit do EU a do NATO. Nová dohoda obsahuje kompromisní změnu názvu na Republika Severní Makedonie.

Normativní akt se podle předsedy parlamentu Talata Xhaferiho vrátí k novému hlasování parlamentu už příští týden. V tomto případě bude potřeba souhlas absolutní většiny, tedy 61 zákonodárců, nicméně i při tomto novém hlasování se předpokládá schválení ratifikace. Prezident pak podle ústavy má povinnost dokument podepsat.

Konečné slovo mají mít při schvalování dohody makedonští občané v referendu, které se předpokládá v září nebo v říjnu. Po makedonském schvalovacím procesu přijde na řadu ratifikace řeckým parlamentem.