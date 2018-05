Prezident Mun Če-in má po mezikorejském summitu rekordní podporu, věří mu skoro 80 procent občanů

Po páteční vrcholné schůzce, na níž se Mun a Kim dohodli, že Severní a Jižní Korea budou pracovat na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, vzrostla Munova podpora o více než osm procentních bodů. Oba vůdci rovněž na summitu slíbili, že budou společně usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová dohoda, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka let 1950-53.

Podle agentury Realmeter výsledky průzkumu odrážejí „rostoucí očekávání veřejnosti ohledně denuklearizace KLDR a nastolení míru na Korejském poloostrově“. Agentura uvádí, že tak vysokou podporu neměl po prvním roce v úřadě žádný jihokorejský prezident.

„Munova podpora, která byla koncem loňského roku relativně nízká, vzrostla po zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu,“ řekl agentuře AFP Čong Han-ul z jiné společnosti pro průzkum veřejného mínění Hankook Research. Severní Korea se překvapivě rozhodla vyslat na únorovou olympiádu do Jižní Koreje své sportovce, roztleskávačky, umělecký soubor a delegaci vysokých představitelů. Následovaly další vstřícné kroky, které vyvrcholily summitem z minulého týdne.

Podle Čonga se Munova vysoká popularita udrží i příští měsíc během místních voleb, kterým bude podle předpokladů dominovat Munova Demokratická strana. V nejnovějším průzkumu agentury Realmeter mají demokraté téměř 55procentní podporu, zatímco konzervativní Korejská strana svobody má podporu méně než 18 procent.