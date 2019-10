Prezident Pence? Vystřídání Trumpa by ocenili i někteří republikáni, reálně ale nehrozí | info.cz

Celý svět sleduje dění v USA, kde předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová formálně zahájila proces impeachmentu, který by mohl vést ke zbavení Donalda Trumpa prezidentského úřadu. Pokud by byl Trump skutečně sesazen, nastoupil by na jeho místo viceprezident Mike Pence. Jakkoliv by tuto prezidentskou rošádu mohli ocenit i někteří republikáni, vzhledem ke spletitosti postupu při impeachmentu je jen málo pravděpodobné, že by k ní skutečně došlo.

Nancy Pelosiová se v uplynulých měsících iniciaci impeachmentu bránila a mírnila volání po něm ze strany radikálnějších spolustraníků z Demokratické strany. V souvislosti s Trumpovou ukrajinskou kauzou se však rozhodla zariskovat. Kromě nejistého výsledku, který by podle znalců v případě neúspěchu mohl spíše než Trumpa poškodit samotné demokraty, si protřelá politická matadorka musela být velmi dobře vědoma i faktu, že jde o běh na dlouhou trať.

Prvním krokem impeachmentu budou výslechy Trumpa i ostatních aktérů ukrajinské kauzy před komisemi v Kongresu. Své předvolání obdrželi mimo jiné i ministr zahraničí Mike Pompeo nebo bývalý starosta New Yorku a současný Trumpův advokát Rudy Giuliani. Pakliže by se během těchto slyšení nepodařilo získat dostatečné důkazy pro pokračování, proces by skončil. V opačném případě by došlo na hlasování ve Sněmovně reprezentantů, kde by stačilo odsouhlasení impeachmentové žaloby prostou většinou, tedy 218 členy.

Vzhledem k tomu, že demokraté drží v dolní komoře Kongresu potřebnou většinu, je pravděpodobné, že by došlo k postoupení žaloby Senátu, který v procesu zastává roli soudu. Zde ale snažení demokratů o Trumpovo odvolání zřejmě narazí na odpor republikánů, kteří na rozdíl od Sněmovny reprezentantů mají v horní komoře parlamentu většinu. K definitivnímu verdiktu je potřebná dvoutřetinová většina všech senátorů. Reálně by tak demokraté a dva nezávislí senátoři museli získat na svou stranu nejméně dvacet republikánů.

Jakkoliv je v současné době s veřejně známými důkazy proti Trumpovi minimální pravděpodobnost, že by se impeachment podařilo dotáhnout do konce, existuje jeden faktor, na který by někteří republikánští senátoři mohli slyšet. Vzhledem k tomu, že v americkém politickém sytému by po odvolání nedošlo k vyhlášení předčasných voleb, Trumpovo místo v Bílém době by stejně jako v případě jeho úmrtí či dobrovolné abdikace zaujal viceprezident Mike Pence. Ten by pro část republikánů mohl být mnohem přijatelnější figurou než Trump.

Bývalý guvernér státu Indiana je jedním z mála Trumpových nejbližších spolupracovníků, kteří po jeho boku vydrželi od začátku až do současnosti. Trumpa podržel i v průběhu jeho největších kauz a nikdy veřejně neřekl nic, co by prezidenta mohlo poškodit nebo by jen jakkoliv vybočovalo z jeho rétoriky. Trump ho však i tak vnímá jako rivala a dává najevo, že by byl ochoten vrazit mu pomyslný nůž do zad. Ostatně odpověď novinářům na dotazy ohledně ukrajinské kauzy, ať se zeptají viceprezidenta Pence, že ten měl také s Ukrajinci několik zajímavých rozhovorů, je více než výmluvná.

Anonymní zdroje z Penceova blízkého okolí nicméně serveru Politico prozradily, že je nepravděpodobné, že by Trump, pokud by došlo na lámání chleba, byl ochoten hodit přes palubu i Pence. Ostatně kdyby spolu s Trumpem přišel o funkci i Pence, přešly by dočasně prezidentské pravomoci na demokratku Nancy Pelosiovou. Takový scénář je pro republikány, včetně Trumpa, jen těžko přijatelný.