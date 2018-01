Při protestech v Íránu přibývá mrtvých. USA a Izrael podpořily demonstranty

"Při událostech z minulé noci bylo bohužel zabito celkem deset lidí. Někteří ozbrojení protestující se pokusili obsadit policejní stanice a vojenské základny, ale narazili na odpor pořádkových sil," uvedla televize, která poskytla záběry škod způsobených demonstrujícími. Incidenty se staly v Tújserkánu na západě, v Šáhín Šahru jižně od Teheránu a podle polooficiální agentury ILNA také v Ízehu v provincii Chúzestán. První dva mrtví byli ohlášeni v sobotu ze západního města Dorúd.

První velký protest byl hlášen ve čtvrtek z Mašhadu, po němž následovala další města. V noci na dnešek policie zasahovala také v Teheránu, kde proti demonstrantům použila slzný plyn. Podle íránských zdrojů skončilo za mřížemi několik set lidí. Jde o nejrozsáhlejší protesty od roku 2009, kdy Íránci vyšli do ulic kvůli znovuzvolení prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda.

Írán se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti hlavně mezi mladými lidmi. V zemi je vysoká inflace a lidem se nelíbí vysoké ceny zejména potravin, z nichž některé jako kuřata a vejce v poslední době zdražily až o 40 procent.

Demonstrující na twiteru podpořil americký prezident Donald Trump, který zároveň připomněl dohodu se západními mocnostmi o íránském jaderném programu, díky které se Teherán zbavil protiíránských sankcí a kterou Trump zpochybňuje. Šéf Bílého domu přitom popsal Írán jako "zemi selhávající na všech úrovních navzdory té hrozné dohodě, kterou s ním uzavřela Obamova administrativa". "Úžasný íránský národ byl po tolik let utiskován. Touží po jídle i po svobodě. Je okrádán o lidská práva a bohatství. JE ČAS NA ZMĚNU!" napsal Trump.

Demonstranty povzbudil také izraelský ministr tajných služeb Jisrael Kac. "Mohu íránskému národu popřát v boji za svobodu a demokracii jenom úspěch. Pokud uspějí, zmizí mnoho hrozeb vůči Izraeli a celému regionu," řekl ministr v rozhlase. Někteří íránští představitelé protesty považují za akci podněcovanou ze zahraničí, avšak Kac vyloučil izraelský vliv na Íránce.

Demonstrace pokračovaly v noci na dnešek, i když prezident Hasan Rúhání v nedělním projevu vyzval ke klidu a řekl, že občané dostanou větší prostor ke kritice. Dnes prohlásil, že íránský národ odpoví na akce "všech provokatérů a lidí, kteří nedodržují zákon". Podle něj jsou v menšině.

Na snímcích zveřejňovaných na sociálních sítích je vidět útoky účastníků na veřejné budovy, náboženské stavby, banky i velitelství islámských milicí. Zapáleny byly některé domy i policejní auta. Íránské úřady omezily přístup k sociálním sítím jako telegram a instagram.

V neděli prezident Rúhání řekl, že je třeba poskytnout Íráncům prostor vyjádřit své názory, avšak odsoudil násilnosti a ničení veřejného majetku. "Kritizovat je něco zcela jiného než využívat násilí," prohlásil.

Motorem protestů je tíživá ekonomická situace Íránců. Podle odborníků obyčejní lidé zatím nepocítili dopad uvolnění sankcí, které umožnila dohoda o íránském jaderném programu z roku 2015. Meir Džavedanfar, který je íránského původu a přednáší na univerzitě v Haifě, řekl, že si Íránci od Rúháního slibovali zlepšení ekonomiky, ale to se nestalo. Íránci teď podle něj došli k závěru, že problémy jejich země jsou příliš hluboké na to, aby je napravil jeden člověk. "Ztratili naději, vidí, že jestli to nedokáže změnit Rúhání, pak toho není schopen nikdo," řekl Džavedanfar.