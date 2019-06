Přichází stávka rodiček. Některé ženy klimatičtí alarmisté děsí natolik, že nechtějí děti | info.cz

„Opravdu chci mít dítě,“ řekla CNN. „Svého partnera miluji a chci s ním mít rodinu, ale nemyslím si, že teď je doba, kdy to můžete udělat,“ myslí si Pepino. Britská muzikantka věří, že se blíží „ekologický Armageddon“ a na konci loňského roku založila skupinu Birth Strike (Stávka rodiček), k níž se dosud připojilo 330 lidí, přičemž 80 procent z nich jsou ženy.

Brith Strike na svých stránkách zveřejňuje prohlášení žen, které nechtějí mít dítě kvůli obavám z klimatické změny. „Zahráváte si se životem někoho jiného,“ říká devětadvacetiletá Cody Harrison. „Pokud věci nepůjdou dobře, tato bytost nebude mít příliš dobrý život,“ dodává. Podobně na svět nahlíží i další členka skupiny Lori Day, podle níž nejde v klimatické změně jen o vzestup hladiny moří, ale i o potraviny, migraci či války.

Birth Strike není jediné uskupení, kde se sdružují ženy podobného ražení. Ve Spojených státech už v roce 2015 vznikla skupina Conceivable Future, jež chce upozornit na nebezpečí, které klimatická změna znamená pro „reprodukční spravedlnost“. V tomto případě se ovšem ženy, které jsou členkami sdružení, nevzdaly práva na vlastní dítě.

„Data říkají, že hodiny odbíjí. Celkem 11 let, které máme podle vědců na zásadní změnu, znamená hodně i pro reprodukci. Jaký dopad bude mít teplejší a bolestivější svět na moje dítě? Nikdo na to není schopen odpovědět,“ říká spoluzakladatelka Conceivable Future Josephine Ferorelli.

Letos v březnu členka amerického Kongresu Alexandria Ocasio-Cortez na sociální síti Instagram uvedla, že „existuje věděcký konsenzus, že život dětí bude velmi složitý“. „Je pořád OK mít děti?“ zeptala se fanoušků v závěru svého postu. Její pohled je ovšem jen jedna část celého příběhu a reprezentuje především ženy, které se bojí, že jejich dítěti by se nedařilo dobře. Další část žen nechce mít dítě kvůli tomu, že by „zvedlo“ emise skleníkových plynů. Vědecké studie ovšem dokazují, že podobné myšlení je scestné.

Podle odhadu OSN by na Zemi mělo v roce 2030 žít zhruba 8,5 miliardy lidí, v roce 2100 pak 11 miliard lidí. Světová banka pak odhaduje, že na jednoho člověka připadá v průměru zhruba 5 tun emisí skleníkových plynů ročně. Zde ovšem nastupuje kouzlo průměru. Rozvinuté ekonomiky totiž mají emise mnohem vyšší. Pokud bychom rozdělili statistiku podle zemí, na průměrného Američana připadá 15,6 tun emisí a na obyvatele Srí Lanky méně než jedna tuna.

Měly by tedy ženy v rozvinutých ekonomikách mít méně dětí? Odpověd zní: Nikoliv. Studie z roku 2014 ukázala, že snížení lidské populace nevyřeší ekologické problémy. Pokud by na celém světě platila politika jednoho dítěte, populace by se stejně zastavila na zhruba sedmi miliardách obyvatel, tedy na podobném čísle jako v současnosti. Snižování populace je navíc běh na dlouhou trať, z něhož by lidstvo profitovalo až za mnoho generací. Snižování spotřeby tak v současnosti dává mnohem větší smysl.

„Pokud by každý měl spotřebu jako lidé ve Spojených státech, potřebovali bychom dalších až šest planet,“ říká další spoluzakladatelka Conceivable Future Meghan Kallman. „Není to o počtu lidí, ale o tom, jakou lidé mají spotřebu,“ dodává. Její slova přitom odhalují absurditu hnutí Birth Strike. „Z hlediska uhlíkové stopy je úplně jedno jestli máte, nebo nemáte dítě,“ dodává Josephine Ferorelli.

Sama Blythe Pepino pak CNN přiznala, že její snahou je především lidi vyděsit. „Jsem v pozici aktivisty. Je to silnější pud než rodičovství, přestože jsem z této myšlenky pořád smutná,“ dodává.