Přidají se k Trumpovi další? O přesunu ambasády do Jeruzaléma jednáme s více zeměmi, tvrdí Izrael

Poté, co Spojené státy začátkem měsíce uznaly Jeruzalém za hlavní město Izraele a ohlásily přesun ambasády z Tel Avivu, tento krok „vážně zvažují“ i další státy. Pro americkou televizi CNN to řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu, podle kterého o přesunu velvyslanectví do Jeruzaléma nyní izraelští diplomaté hovoří s „několika zeměmi“. A zatímco si Izrael nad vývojem kolem Jeruzaléma mne ruce, na palestinských územích to vře se stále větší intenzitou. Během protestů už zemřelo deset Palestinců – poslední dva přišli o život včera při střetech v Pásmu Gazy.

Televize CNN hovořila s izraelským premiérem poté, co Valné shromáždění OSN odsoudilo americké uznání Jeruzaléma za hlavní město. Rezoluci vyslovující se proti kroku prezidenta Donalda Trumpa podpořilo 128 zemí, 35 států včetně Česka se zdrželo a devět zemí hlasovalo proti – k Izraeli a USA se přidala Guatemala, Honduras nebo Marshallovy ostrovy.

Navzdory nevalnému výsledku hlasování však Netanjahu věří, že rozhodnutí Bílého domu přesunout ambasádu do Jeruzaléma budou následovat i další státy. „Právě teď hovoříme s několika zeměmi, které vážně zvažují ohlásit přesně stejnou věc jako Spojené státy a přesunout své ambasády do Jeruzaléma,“ řekl izraelský premiér pro CNN. Jména konkrétních zemí prý sdělit nemůže, protože jinak by rozhovory nemusely uspět.

Jeruzalém - Staré městoautor: info.cz

Pokud by se ke Spojeným státům přidaly i další země, Izrael by mohl slavit, Palestincům by to ale zasadilo tvrdou ránu. Ti se proti prohlášení Donalda Trumpa z 6. prosince hlasitě bouří a podle agentury AFP už od té doby přišlo během protestů o život deset Palestinců.

Poslední z krvavých střetů se odehrál v pátek na hranici Pásma Gazy s územím Izraele. Protestů se účastnily dva tisíce Palestinců, kteří podle izraelské armády házeli kameny a zapálené pneumatiky. Na to izraelská armáda reagovala střelbou, při které zemřeli dva Palestinci. Další protesty se v pátek konaly i na Západním břehu Jordánu, kde se s izraelskými vojáky střetlo asi 1700 Palestinců.

Na otázku CNN, zda je připraven jednat s Palestinci o budoucnosti Jeruzaléma, Netanjahu odpověděl, že Jeruzalém „zůstává sjednoceným a bezpečným městem“, kde je zaručena svoboda všech náboženství – židům, křesťanům i muslimům. „To je moje vize Jeruzaléma, Palestinci mohou mít jinou vizi. Měli by přijít a jednat. Prohlašují, že jednat nebudou a odcházejí od jednacího stolu…znovu,“ prohlásil Netanjahu a dodal: „Chcete mír, jděte o míru vyjednávat.“

Trumpovo uznání Jeruzaléma kritizovala řada zemí. Podle mnohých expertů jen ohrozí bezpečnost v regionu a zablokuje mírový proces mezi Izraelem a Palestinou. Jeruzalém je totiž nejžhavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu, jelikož ho obě strany chtějí za své hlavní město. Uznání Jeruzaléma tento týden kritizoval i vůdce palestinské autonomie Mahmúd Abbás, podle něhož se tak USA diskvalifikovaly jako prostředník mírového procesu na Blízkém východě.