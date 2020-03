Přijmout aspoň ženy a děti, nebo poslat peníze? Nová migrační krize oživuje evropské dilema | info.cz

V souvislosti s hrozbou další migrační krize, kterou vyvolalo rozhodnutí Turecka nebránit uprchlíkům v cestě do Evropy, řeší znovu evropské státy dilema, jak pomoci zemím, které čelí největšímu náporu příchozích. Důkazem je právě debata v Rakousku.

Předseda rakouských Zelených a rakouský vicekancléř Werner Kogler už předložil několik návrhů řešení současné migrační krize v Řecku, Turecku a Sýrii. Mimo jiné navrhl, aby rakouská vláda poskytla peníze na pomoc pro válkou postižený region severní Sýrie a vytvoření důstojných podmínek v uprchlických táborech na řeckých ostrovech. „Pokud to ale nebude fungovat, jsem pro to, abychom odtud dostali ven ženy a děti,“ řekl v pondělí Kogler.

Ačkoliv plán záchrany žen a dětí z uprchlických táborů není ze strany rakouských Zelených úplně nový, tentokrát vyvolal u jejich koaličních partnerů lidovců silně negativní odezvu. Strana, v jejíž čele stojí kancléř Sebastian Kurz, se totiž obává, že by toto gesto mohlo mít nedozírné následky.

„V koaliční dohodě jsme jasně deklarovali, že by Rakousko neměla zasáhnout žádná další migrační vlna,“ vzkázal svému kolegovi ve vládě rakouský ministr vnitra za lidovce (ÖVP) Karl Nehammer. Pro televizní stanici Puls24 zároveň uvedl, že snaha ochránit zemi před novým přívalem migrantů se vztahuje na všechny uprchlíky bez rozdílu. A Zelení to údajně dobře vědí. „Nedohodli jsme se na tom, že bychom měli do Rakouska přivádět nově ženy nebo děti,“ zdůraznil ministr. S žádným „máváním migrantům“, jak doslova uvedl, striktně nesouhlasí.

Koaliční krize nehrozí

Koaliční krizi v rakouské vládě lidovců a Zelených tento rozdílný postoj k záchraně žen a dětí z přeplněných uprchlických táborů v Řecku ale zřejmě nevyvolá. Vicekancléř Kogler později řekl, že se jednalo o jeho osobní názor, nikoliv postoj celé strany. Shoduje se údajně s koaličními partnery, že hlavním viníkem současné nové migrační hrozby je turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

„Jedná se o cílenou provokaci ze strany tureckého prezidenta,“ uvedl Kogler. Ministr vnitra Nehammer na dnešní tiskové konferenci vlády řekl, že sice respektuje Koglerův návrh na přijímání žen a dětí z uprchlických táborů, ovšem Rakousko podle něj bylo jednou ze zemí nejvíce zatížených migrační krizí v roce 2015. A proto si nemůže dovolit přijmout další tisíce migrantů. „Nepřijmeme vás, nemá žádný smysl, abyste k nám chodili,“ vzkázal emotivně případným novým žadatelům o azyl v Rakousku.

Vláda zároveň schválila, že místo přijetí dětí a žen z táborů věnuje na humanitární a zdravotnickou pomoc v syrském regionu Idlib 3 miliony EUR (cca 77 milionů korun). Kabinet vyjádřil také vůli pomoci finančně Řekům s ostrahou jejich hranic právě před uprchlíky z Turecka.