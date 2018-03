PŘÍMO Z RUSKA: Putinova (ne)kampaň připomíná tu Zemanovu. Sází na nacionalismus

V hlavním ruském městě Moskvě je předvolební kampaň téměř neviditelná. Vlastně kampaň se spíš soustředí na to, aby lidé šli k volbám. Připomínají to hlášení v metru i plakáty u některých ulic či světelné reklamy. A vybrat je podle nich třeba hlavně dobře, vybrat dobrou budoucnost a volit vlastenecky. Část Rusů to bera tak, že je třeba jít volit a hlasovat pro současného prezidenta Vladimira Putina.

Putin by měl podle posledních průzkumů získat okolo 70 procent hlasů voličů. Jeho oponenti jsou na první pohled ve volbách spíše do počtu. Žádný z nich nemá šanci získat ani 10 procent hlasů. Nejvíce, zřejmě okolo sedmi procent, získá Pavel Grudinin, přezdívaný „jahodový kandidát“, kvůli svému sovchozu, kde pěstuje jahody. Grudinin kandiduje za ruské komunisty, ačkoliv sám není členem jejich strany a jeho kampaň je jako jediná ze všech Putinových protikandidátů alespoň v Moskvě trochu vidět. Když se ale začalo zdát, že Grudinin hlásající z plakátů heslo „spravedlnost, vlast, národ“ by mohl získat více hlasů, byl „usměrněn.“ Ve státních médiích se objevily zprávy o tom, že před úřady zatajil svá konta ve Švýcarsku a že jeho syn má obrovskou vilu u moře ve Španělsku. Někteří další kandidáti pak mají problém s přístupem do médií, a jejich šance jsou i proto malé.

Stávající prezident Putin přitom na rozdíl od ostatních kandidátů volební kampaň oficiálně nevede. Nechodí do předvolebních debat, protože na to „nemá čas.“ Ale na internetu i v televizi se objevují písně i klipy, které podporují Putina. Na jeho podporu vystupují slavní zpěváci či sportovci. Vše prý dělají jen jeho příznivci. Putin samozřejmě vystupuje na tiskových konferencích a v televizi a jezdí do ruských regionů, ale jen jako prezident a nemá to prý nic společného s volbami.

Současný ruský prezident navíc zdařile vytvořil iluzi, že právě on je zárukou prosperity Rusů, tvrdí sociolog Lev Gudkov z Levada-center, nevládní organizace pro průzkum veřejného mínění. I když ruská ekonomika rostla minulý rok jen o 1,5 procenta a před tím klesala. „Moji rodiče také budou zřejmě volit Putina, protože si myslí, že se za něj žije dobře,“ říká Anastasia, jejíž rodiče žijí na Sibiři. Ona sama je spíše liberálka, připouští, že Putin potlačuje opozici, ale přesto uvažuje, že ho možná bude volit. Kvůli tomu, jak pomohl „pozvednout“ Rusko.

Nejde jen o ekonomiku, část voličů slyší na Putinův nacionalismus a jeho důraz na sílu ruské armády. Putinovi u Rusů výrazně pomohla anexe Krymu v roce 2014 a následný konflikt se Západem, který na Rusko uvalil sankce. Není náhodou, že volby se budou konat právě na čtvrté výročí formální anexe Krymského poloostrova. Podle Rusů Putin vrátil Rusko v posledních letech mezi světové velmoci. Že Rusko je velmoc, si podle posledních průzkumů veřejného mínění myslí 72 procent Rusů. Když byl v roce 2012 naposledy Putin zvolen do prezidentského úřadu, považovalo svoji vlast za velmoc jen 48 procent obyvatel Ruska. Něco na tom je.

Rusko v roce 2015 pomohlo v Sýrii tamnímu prezidentu Bašáru Asadovi udržet se u moci, rozšiřuje tam své základny a s Moskvou se musí na Blízkém východě znovu počítat. Rusko vede od roku 2014 nevyhlášenou válku na východní Ukrajině a o jejím ukončení jednali s Putinem světoví státníci. Rusko chce hrát významnou roli na Dálném východě v jednání se Severní Koreou a hrozí Evropě a Severoatlantické alianci novými zbraněmi. Spojené státy obviňují Kreml z vměšování se do amerických prezidentských voleb v roce 2016 a podobné obavy znějí i vždy, když se konají nějaké volby v Evropě. Zkrátka s Ruskem se musí počítat a Putin sám se rád pasuje do role protivníka Západu, který ztratil podle jeho spolupracovníků ty správné konzervativní hodnoty.

Zároveň ale Rusko zasáhly západní sankce, kterým se původně Putin vysmíval. Jejich vliv se projevil v kombinaci s poklesem světových cen ropy a plynu, surovin, na jejichž vývozu je Rusko stále závislé. Snahy vytvořit v Rusku za pomoci státu moderní ekonomiku se nepovedly. Věk dožití je v Rusku okolo 73 let, tedy pod evropským průměrem. Okolo dvaceti milionů Rusů žije pod ruskou oficiální hranicí chudoby. Co s tím chce Putin dělat, není jasné. Žádný volební program totiž nemá. Jeho příznivci tvrdí, že chce obrodit Rusko, posílit jeho ekonomiku a zajistit všem Rusům dobrý život.

Zdá se ale, že zatím jediný plán, který Putin a jeho okolí mají, je to, co se neoficiálně nazývá „70 na 70.“ Chce, aby k prezidentským volbám šlo minimálně 70 procent Rusů a z těch, kteří se dostaví k urnám, mu 70 procent dalo svůj hlas. Problém by ale mohl nastat ve velkých městěch, kde na začátku března Putinovy preference klesly. Voliči jsou tam odolnější vůči nátlaku a lidé jsou tam kritičtější vůči vládě. Ne že by kritizovali Putinovu politiku jako takovou, ale vadí jim korupce a skryté majetky ruských politiků včetně Putina a jeho okolí. Na tento problém upozornil opozičník Alexej Navalnyj a podařilo se mu dostat do ulic desetitisíce lidí. Navalnyj ale nesmí v současných volbách kandidovat, oficiálně kvůli svému odsouzení loni v květnu za podvod, při kterém měl okrást lesnickou firmu. Navalnyj tvrdí, že šlo o záminku a politický proces.