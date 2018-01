Princ Harry nechce Trumpa na svatbě. Ten kvůli tomu prý hrozí stažením dohody s Británií

Svatba britského prince Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou, která se uskuteční letos v květnu, bude událost sledovaná po celém světě. Šéf Bílého domu Donald Trump si tak královskou veselku nechce nechat ujít. Na svatbu se však podle autora výbušné knihy Michaela Wolffa chce dostat tak moc, že Londýnu hrozí odepsáním obchodní smlouvy, která je pro Velkou Británii kvůli plánovanému odchodu z Evropské unie životně důležitá.

Jak autor knihy v neděli řekl pro list Mail on Sunday, Trump „touží být vždy v centru pozornosti“ a„Britů by si cenil“ jen v případě, že mu dají, co chce. Americký prezident už má pozvánku do Londýna delší dobu, podle Wolffa však čeká na příhodnou dobu tak, aby se jeho návštěva stala skutečnou televizní podívanou. Britskou královnu prý totiž Trump vidí jako hlavního soupeře.

Kdo naopak možná dostane pozvánku na svatbu roku, je jeho předchůdce Barack Obama, se kterým si princ Harry velmi dobře rozumí a před nedávnem s ním dokonce dělal rozhovor pro britskou televizi BBC. Už koncem loňského roku proto vyšlo najevo, že britská vláda naléhá na prince Harryho, aby Obamu na svatbu nezval. Londýn se totiž podle britského bulvárního listu The Sun obává právě možné nelibosti Trumpa, kterého ale mladý pár na svatbě rozhodně nechce.

„Harry dal jasně najevo, že chce Obamovi na svatbě, a to způsobuje spoustu nervozity,“ sdělil tehdy podle The Sun vysoce postavený činitel britské vlády. „Trump by mohl zareagovat velmi ošklivě, kdyby se Obamovi dostali na královskou svatbu dřív, než by se on sešel s královnou,“ dodal.

Trestem by tak mohlo být právě odepsání obchodní dohody. Na jejím „rychlém přijetí“ se přitom Trump s britskou premiérkou Theresou Mayovou shodl v druhé půlce prosince, kdy ho po telefonu seznamovala s posledním pokrokem v jednání o brexitu. „Shodli se, že po odchodu Spojeného království z EU je důležité zajistit rychlou bilaterální obchodní dohodu“ řekl tehdy mediím mluvčí úřadu britské premiérky.