Případ Skripal postihne britsko-ruskou spolupráci při ochraně mistrovství světa ve fotbale

Otrávení bývalého ruského dvojího agenta v Anglii poškodí britsko-ruskou spolupráci při zajištění bezpečnosti mistrovství světa ve fotbale, které v Rusku začne příští měsíc. Uvedl to dnes náměstek ruského ministerstva zahraničí Oleg Syromolotov.

„Samozřejmě, že to (spolupráci) ovlivní,“ řekl Syromolotov agentuře RIA Novosti. „Historie již ukázala, jak situace s Litviněnkem ovlivnila vztahy mezi Ruskem a Británií i v bezpečnostní oblasti,“ dodal s odkazem na otrávení zběhlého ruského agenta Alexandra Litviněnka v britském exilu.

Londýn obviňuje Rusko jak z otrávení Litviněnka radioaktivním poloniem v Londýně 2006, tak z otrávení Sergeje Skripala a jeho dcery Julije letos v březnu v Salisbury na jihu Anglie. Moskva tato obvinění kategoricky popírá. Případ, provázený vyhoštěním desítek diplomatů z obou stran, prohloubil roztržku mezi Ruskem a Západem.

„Británie s námi přerušila vztahy, nepustila operativní skupinu na olympiádu v Londýně, ale pak si vyžádali pozvání k nám na olympiádu v Soči. Teď bude stejná situace, samozřejmě budou chtít k nám. Myslím, že už je to vyřešené,“ dodal Syromolotov, který je považován za experta na tajné služby; v jejich řadách působil od konce 70. let. Generála jmenoval Putin v březnu 2015 náměstkem ministra zahraničí zodpovědným za boj proti terorismu. Fotbalový šampionát se odehraje v Rusku od 14. června do 15. července v 11 městech.