Pro mnohé Brity byla důvodem pro brexit kancléřka Merkelová, říká slavný moderátor

Dotaz na lekci plynoucí z Británie za rok 2017, zodpovíděl Vine v duchu nejistoty současné doby. „Myslím, že ani po 25 tisících telefonických hovorů, které jsem vedl s posluchači za posledních 14 let, nemohu říci, zda by hlasování o brexitu dopadlo při případném opakovaní stejně nebo jinak. Má to několik příčin. Naše vláda je K.O., jako národ jsme K.O. Mnozí si myslí, že snaha o vystoupení z unie za to úsilí ani nestojí. Jiní zase tvrdí, že se unie chová vůči nám naprosto nemožně. Jsme rozpolcená země, pohybujeme se ode zdi ke zdi.”

Debatu o odchodu z EU považuje moderátor za špičku ledovce. „Vidím to tak, že stojíme na křižovatce. Je nás 63 milionů, máme komplikovaný systém, v němž se překrývá nespočet vrstev. Ani svým dětem nejsem schopen vysvětlit, co jsme zač. Britové, Angličané? Skotové? S jistotou vím jedno: všechny jednoduché odpovědi jsou špatné.”

Vine rovněž připomíněl zakořeněný odpor k EU z doby premiérky Margaret Thatcherové, konkrétně výrok jednoho z jejích ministrů Nicholase Ridleyho, že EU je gangsterským spolkem, díky němuž převezmou Němci celou Evropu. „Toto přesvědčení leží dodnes mnoha Britům v hlavě. A řecká kauza je v tomto negativním postoji posílila,” podotkl Vine.

Historická vina padá podle něj na premiéra Tonyho Blaira, kdysi politickou hvězdu Spojeného království, který si s Bruselem až příliš zadal. Stejně jako s Bushovou Amerikou. „Když padne otázka, zda by se měl Blair k něčemu vyjádřit, jsou posluchači vzteky bez sebe. Nikdo, ale opravdu nikdo nechce Blaira vidět ani slyšet.”

Poměry v „brexitové” Británii označuje Vine za soupeření vědeckých expertíz a individuální zkušenosti napříč generacemi. Navrch má druhý úhel pohledu. „Na osobní přesvědčení jsou odborníci krátcí. Úhel pohledu typu - Já to zažil, takže to vím - považuji, upřímně řečeno, za nebezpečný,” uzavřel moderátor.

The Jeremy Vine Show poslouchá na BBC 2 v pracovním týdnu zhruba šest milionů lidí. Obsahem relace jsou zprávy, názory, rozhovory naživo a populární hudba. Vine také vede pořady Points of View, Panorama a kvíz Eggheads.