„Proč by se starali o podřadného hackera?“ Média spekulují o úloze Nikulina. Munice na Trumpa, píše Ovčáček

Vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina z Česka do USA vzbudilo zájem amerických médií, která mimo jiné spekulují, zda se Rus nějak zapojí do vyšetřování ruského ovlivňování amerických voleb. Podle zpravodajské agentury McClatchyDC by Nikulinovo vydání mohlo být v této záležitosti průlomové, protože americké orgány by mohly výměnou za dohodu o případném trestu získat informace o kybernetických útocích řízených z Ruska. Mluvčí Miloše Zemana Jiří Ovčáček označil ve tweetu vydání Nikulina za munici na Trumpa, píší Novinky.cz.