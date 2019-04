Progresivnější daně, pomoc matkám samoživitelkám, šrotovné: jak by mohl Macron reagovat na žluté vesty | info.cz

Nastane dlouho očekávané smíření? Na tuto otázku si bude moci francouzská veřejnost odpovědět zřejmě už příští týden, kdy se očekává vystoupení prezidenta Emmanuela Macrona. Šéf Elysejského paláce by měl národu oznámit, jaké závěry vyvodí z Velké veřejné debaty, která měla prostřednictvím konzultací s občany reagovat na protesty hnutí žlutých vest.

Do ulic francouzských měst nicméně ještě tuto sobotu vyrazilo k tradičním protestům na 31 tisíc lidí. Největší nepokoje se odehrávaly v jihofrancouzském Toulouse, kde policie zadržela tři desítky lidí. Většina žlutých vest ostatně Macronem iniciovanou debatu bojkotovala s tím, že jde jen o prezidentův trik k odvedení pozornosti.

Zveřejnění prezidentových závěrů z debaty se nicméně blíží a zdroje z Macronova okolí hovoří o tom, že můžeme očekávat překvapení. Odhad toho, s čím by Macron mohl přijít, zveřejnil nedělní Journal du dimanche. Právě o těchto opatřeních se nyní v Elysejském paláci diskutuje.

Počet neúplných rodin stoupá

Na prvním místě figuruje finanční pomoc rodinám s jedním rodičem, tedy převážně matkám samoživitelkám. Právě ty, oblečené ve žlutých vestách, často blokovaly kruhové objezdy a mluvily o každodenních existenčních potížích. Neúplných rodin je přitom ve Francii stále více, jejich počet se za posledních let zdvojnásobil.

Další opatření by se mělo týkat domů s pečovatelskou službou pro seniory. Vláda plánuje, že by měly být dostupnější – tedy levnější – a mělo by v nich pracovat více personálu. Toto téma nadnesla do debaty ministryně zdravotnictví Agnes Buzynová, která v tom má podporu celého sektoru.

Pro potřebu reforem v oblasti péče o seniory hovoří i statistiky – v roce má ve Francii žít pět milionů lidí starších 85 let, tedy třikrát více než dnes. V příštích letech bude proto nutné přijmout na 80 tisíc nových pracovníků na pečovatelskou péči. V jednání je pak snížení měsíčních plateb za umístění v domovech o 300 eur. Nyní se průměrná částka pohybuje okolo 1850 eur měsíčně (asi 48 000 korun).

Inflace byla vyšší než růst penzí

Další opatření, které mohou být značně nákladná – hovoří se o miliardě až třech miliardách eur – by byla větší návaznost zvyšování nejnižších důchodů na inflaci. Proti je ministerstvo financí, nyní se ale opět mluví o otevření tohoto tématu. Loni totiž vláda schválila zvýšení penzí o 0,3 procenta, inflace ale dosáhla 1,8 procenta, a kupní síla důchodců tak klesá.

Změny by se měly dotknout i daní, a to zejména ve prospěch chudnoucí střední třídy. O jejím pádu v západních zemí varovně hovoří i studie OECD z počátku uplynulého týdne. „Daně musí být progresivnější,“ radí Macronovi poslankyně vládního hnutí Republika vpřed! Émilie Cariouová. Právě ona figuruje v poslanecké trojici, která prezidentovi doporučuje zřídit nové sazby daně z příjmu ve výši 5 a 10 procent – nyní se většina lidí s nízkými příjmy daní 14 procenty.

Hnutí žlutých vest se vyvinulo z protestů proti zdražování benzínu a nafty. Vláda sice demonstrantům v tomto bodě ustoupila a daň z pohonných hmot nezvýšila, čistší ovzduší a méně vypouštěných zplodin oxidu uhličitého ale i nadále patří k prioritám. Prezident proto zvažuje pomoc nízkopřijmovým rodinám, které si nyní nemohou dovolit koupi ekologičtějšího vozu. Finanční injekce by mohla spočívat v bezúročné půjčce na koupi nového vozu.

Bayrou chce více proporční volební systém

Macron ale může překvapit i opatřeními v oblasti institucí a volebního systému. Ve hře je tak údajné odebrání různých výhod, jako je vůz či ochranka, bývalým vysokým představitelům státu. Jeden z ministr pak navrhl, aby se zveřejňovaly platy deseti nejlépe honorovaných úředníků z každého resortu.

Macronův spojenec François Bayrou z centristické strany MoDem pak prezidenta tlačí ke kompromisu v otázce volebního systému – cílem je, aby byly volby více proporční. Ke změně by mohlo dojít i v organizaci referenda. Nynější systém, kdy ho musí navrhnout pětina všech zákonodárců spolu s 4,5 miliony Francouzů, ho dělá prakticky neuskutečnitelným. Možností proto je počet potřebných podpisů občanů výrazně snížit, třeba na milion či 1,5 milionu.

Zdaleka ne všem požadavkům z debaty ale Macron vyhoví. Opětovné zavedení milionářské daně sice podle průzkumů žádá 77 procent Francouzů, podle serveru Franceinfo se jí ale nedočkají. Stejně tak zřejmě padne vyšší zdanění dědictví, o němž se také uvažovalo.