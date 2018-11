Pronásledovaní Rohingové se odmítají vrátit z bangladéšských táborů do Barmy. Dohoda ztroskotala

Rohingové v Bangladéši protestují proti svému návratu do Barmy a bangladéšské úřady oznámily, že k tomu nebudou nikoho nutit. V Bangladéši je od loňska přes 700 tisíc Rohingů, kteří uprchli z Barmy před krutostmi, na nichž se podílela barmská armáda. Proti jejich možnému návratu protestoval i vysoká komisařka OSN pro lidská práva. Podle OSN v Barmě „stále probíhá genocida“ Rohingů.

„Ne, ne, nepůjdeme,“ volaly stovky Rohingů v uprchlickém táboře u barmských hranic a podle agentury Reuters a nesli transparenty s nápisy „nikdy se nevrátíme do Barmy bez občanství“ a „chceme spravedlnost“. Rohingové se bojí nuceného návratu do Barmy na základě dohody, kterou Bangladéš uzavřel s Barmou v říjnu. Dnes mělo být podle tohoto plánu, jehož podrobnosti nebyly zveřejněny, posláno zpátky do Barmy 2260 Rohingů. Do šesti připravených autobusů ale nikdo nenastoupil.

Muslimští Rohingové jsou ve většinově buddhistické Barmě pronásledováni, jsou označováni za přistěhovalce z Bangladéše, a nemají nárok na barmské občanství. Po loňských útocích rohingských povstalců na barmské policejní stanoviště proti nim barmská armáda, policie a místní milice zahájily tažení, v průběhu kterého vypalovaly jejich vesnice, znásilňovaly ženy a popravovaly vesničany. OSN to označila za „učebnici genocidy“. Statisíce Rohingů pak uprchly do sousední Bangladéše.

Barmská vláda tvrdí, že vyjma pár případů, které potrestá, se nic takového neděje a jde o protiteroristickou operaci. Bangladéš, který je jednou z nejchudších zemí na světě, by se rohingských uprchlíků rád zbavil. Už dvakrát se o tom pokusil dohodnout s Barmou, ale i nynější pokus skončil neúspěšně. Barma totiž zřejmě není schopna Rohingům zajistit bezpečnost a ti se tak nechtějí vrátit. Zároveň není jisté, zda bangladéšské úřady by případně chtěly a dokázaly vytlačit Rohingy zpět do Bangladéše silou. Podle organizace Human Rights Watch bangladéšská vláda rozmístila v uprchlických táborech své vojáky.

Barmská vláda tvrdí, že má už od ledna letošního roku připravená centra pro příjem navrátilců a Rohingům v Barmě nic nehrozí. Zajistila prý pro ně ubytování, školy pro děti a pro každého navrátilce také menší finanční pomoc. V prohlášení oficiální státní barmské tiskové agentury se uvádí, že barmští představitelé také navštívili utečenecké tábory v Bangladéši a mluvili s uprchlíky, kteří se chtějí vrátit. Zpráva se ovšem zmiňuje o 483 příslušnících hinduistických rodin. Většina Rohingů jsou ovšem muslimové a záminkou pro jejich pronásledování v Barmě kromě jejich etnického původu byla také jejich muslimská víra.

„Nikdo nebude nucen silou k návratu do Barmy,“ řekl televizní stanici Al-Džazíra Abul Kalam, bangladéšský úředník odpovědný za repatriaci a pomoc Rohingům. „Přežily krutosti a je přirozené, že se bojí vrátit zpět,“ prohlásil. Minulý měsíc poslali zástupci Rohingů barmské vůdkyni Aun Schan Su Ťij seznam deseti požadavků, které chtějí splnit před svým návratem do Barmy. Zatím nepřišla žádná odpověď.