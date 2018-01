První telefonát mezi KLDR a Jižní Koreou skončil fiaskem. Severokorejci to nezvedli

KLDR a Jižní Korea mají za sebou první telefonát po horké lince, která byla kvůli vyostření vztahů v únoru 2016 přerušena. Po dvou letech nikdo nemohl čekat, že budou obě strany při prvním telefonátu zvlášť hovorné. Realita ale byla ještě horší: Když Jihokorejci ve čtvrtek poprvé nažhavili linku a zavolali do Severní Koreje, nikdo jim to nezvedl. Vysvětlení přišlo záhy – Severokorejci mají o půl hodiny posunutý čas a v době telefonátu jim ještě nezačala pracovní doba. O výřečnosti se ale nedalo hovořit ani poté, co na spojení konečně došlo. Informoval o tom britský deník The Guardian s odvoláním na jihokorejskou zpravodajskou agenturu Jonhap.