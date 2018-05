Půjde manželka izraelského premiéra před soud? Sára Netanjahuová je vše možné jen ne laskavá hospodyňka

Stalo se to tuto středu: Právníci Sáry Netanjahuové se vydali za generálním prokurátorem Avichajem Mandelblitem, aby se na poslední chvíli pokusili odvrátit trestní stíhání klientky. Navrhli dohodu, podle které by se premiérova manželka přiznala k pochybení a škodu uhradila. Výměnou za to by nešla před soud.

Alespoň tak líčí setkání portál The Times of Israel, podle kterého advokáti tvrdili, že paní Netanjahuová nevěděla o protiprávnosti svého jednání. Prý ve finančních záležitostech příliš důvěřovala spolupracovníkům.

Oč jde? Sára Netanjahuová podle vyšetřovatelů – zjednodušeně řečeno – utrácela na soukromých akcích státní peníze určené na pohoštění oficiálních návštěv.

Advokáti popřeli, že by schůzka proběhla tak, jak ji novináři serveru The Times of Israel popsali. Není tedy jasné, zda došlo k dohodě a zda se premiérova manželka nakonec vyhne stíhání. Podle listu The Jerusalem Post přišla její vinou státní pokladna o více než 100 tisíc dolarů. Tuto sumu ovšem právníci paní premiérové soustavně označují za nadsazenou.

Rozporuplná osobnost, říkají ti slušnější Izraelci

Ať už kauza dopadne jakkoli, jistě se najdou tací škodolibí Izraelci, kteří by paní Netanjahuové postih přáli. Devětapadesátiletá psycholožka, která se za nynějšího premiéra vdala v roce 1991, si totiž dokázala – jistě i s pomocí zlomyslných médií – vybudovat pověst panovačné, věčně nespokojené, rozhazovačné i marnivé ženy. V českém prostředí by její mediální obraz snad bylo lze označit slovem „semetrika“.

Tady jen letmý výběr zpráv, které o ní přinesla média: v roce 2002, kdy její manžel zrovna nebyl premiérem, vedla první spor s novinami týkající se údajné pomluvy – ten ovšem vyhrála. Následovaly další pře, ze stejného důvodu. O šest let později Kanál 10 přinesl reportáž o tom, jak si v době libanonského konfliktu z roku 2006 premiérova žena v Londýně užívala luxusu, který hradil ostrovní sponzor. Byla tam tehdy s manželem, který na ostrovech vyjednával pro Izrael mezinárodní diplomatickou podporu.

V průběhu let vyšetřovatelé i média shromáždily několik svědectví o Sářině nevhodném chování. Stěžovali si na slovní útoky, ba ponižování, zadržování výplaty a obecně špatné pracovní podmínky. Už tehdy prý Sára Netanjahuová ne zcela přesně rozlišovala mezi svým a státním zájmem, přičemž oba po vzoru královen často považovala za totožné. Patrně do kategorie pomluv – jakkoli učiněných před soudem – pak patří nařčení, že se paní premiérová nevyhýbá alkoholu, který její (některé) sporné vlastnosti ještě posiluje.

„Žili jsme ve stavu permanentní hrůzy,“ nechal se v souvislosti s chováním paní premiérové slyšet Naftali Bennett, druhdy ředitel premiérova týmu. Ten později zamířil do patrně klidnějších vod vrcholové politiky a nyní je ministrem i poslancem za pravicovou stranu Židovský domov.

My jsme s Vámi skončili, pravila paní premiérová

Co se politického angažmá Sáry Netanjahuové týče, kupříkladu deník Haaretz zaznamenal její veřejný výpad vůči Gile Gamlielové. Ministryně a poslankyně za (manželovu) pravicovou stranu Likud se v očích premiérovy ženy provinila tím, že prý spolupracuje s prezidentem Reuvenem Rivlinem. Mimochodem, dlouholetým a prominentním členem Likudu.

Jenže oba politici se nyní příliš v lásce nemají. Což údajně na veřejném shromáždění reflektovala paní premiérová, když ministryni Gamlielové před svědky sdělila: „S Vámi jsme skončili!“ Média rovněž pobavil plurál, jehož užití připomíná situaci, ve které se pro změnu český premiér nacházel zhruba v roce 2013.

Benjamin Netanjahu je jistě nejúspěšnějším politikem posledních dekád. Vyhrává ve volbách. Díky zesláblé opozici a nyní i takřka bezpodmínečné podpoře amerického prezidenta Donalda Trumpa vcelku snadno prosazuje své vize nejen doma, ale i v regionu. Nejen izraelská média se proto ptají, kde jsou jeho poradci, kteří se mají starat o – řekněme – krapet idyličtější obraz jeho domácnosti. Je však otázka, jestli se takoví už narodili.