„Půjdete na seznam!“ Spory amerických demokratů se stupňují, AOC vyhrožuje rebelům

Spory uvnitř amerických demokratů jsou k vidění od začátku fungování současného Kongresu. Dosud se ale spíše vedly po ose „liberální nováčci vs. zkušení matadoři“. Nově se dělící linie posunula a věk ani doba působení v politice nehrají takovou roli.

Aktuální konflikt zažehlo středeční hlasování o návrhu, který by zpřísnil kontroly při prodejích zbraní. Republikánům se i díky hlasům 26 umírněných demokratů podařilo prosadit pozměňovací návrh, který by nařizoval informovat Imigrační a celní službu (ICE), pokud by si zbraň chtěl opatřit ilegální imigrant. Šlo už o druhou změnu, kterou se v tomto volebním období republikánům podařilo prosadit navzdory demokratické většině. Když sněmovnu v posledních letech ovládali republikáni, nic takového se nikdy nestalo.

Celý návrh nakonec prošel i s republikány navrženou změnou. Kvůli ní ale někteří demokraté zvažovali, že jednu z demokratických programových priorit úplně potopí. „Psalo mi asi 200 aktivistů z mého obvodu. Po hlasování jsem jim vysvětlovala, že jsem se musela rozhodnout mezi imigranty a násilím spojeném se zbraněmi,“ láteřila podle zdrojů amerických médií na uzavřeném jednání demokratických kongresmanů Alexandria Ocasio-Cortezová, která patřila k těm, kteří nad podporou reformy váhali.

Republikáni svojí taktikou postavili demokraty před složitou volbu. V loňské kampani se demokraté vymezovali proti tvrdému přístupu k imigraci, jak jej razí administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Z ICE si vytvořili de facto úhlavního nepřítele. Progresivisté volají dokonce po úplném zákazu agentury. Zároveň se ale řada z nich dostala do Sněmovny reprezentantů i s pomocí mladých aktivistů, kteří objížděli USA po loňské tragédii na střední škole ve floridském Parklandu a volali po zpřísnění pravidel pro držení zbraní.

„Buď jsme tým, nebo ne. Musíme tohle rozhodnutí učinit,“ burácela na zmíněném uzavřeném jednání demokratických kongresmanů šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Přidala se tak na stranu liberálnějšího křídla, s nímž se jindy neshodne. Nyní ji místo Ocasio-Cortezové oponoval například lídr sněmovní většiny Steny Hoyer.

Zatímco Ocasio-Cortezová se rozčilovala a vyhrožovala, že neposlušné „zapíše na seznam lidí, kteří by měli v primárkách prohrát“, umírněnější demokraté vysvětlovali důvody, které je k hlasování s republikány vedly. Vyzývali přitom k respektu k odlišným názorům a uvědomení si, že jsou to často lidé zastupující nevyhraněné volební obvody.

Právě v tom je zakopaný pes. Americký politický systém je ke kongresmanům neúprosný. Mandát musí obhajovat každé dva roky. Ještě před všeobecnými volbami podstupují primárky uvnitř strany. Kampaň tak vlastně nikdy nekončí a zákonodárci musí s ohledem na voliče daleko pečlivěji zvažovat, jaké návrhy podporují. Řada z 26 demokratů, kteří ve středu hlasovali spolu s republikány, pochází z nevyhraněných obvodů a v loňských volbách přebrala křeslo republikánům.

Zákonodárci a jejich poradci i proto těžce snáší slova Ocasio-Cortezové, kterou do Kongresu vynesl dlouhodobě demokratům nakloněný 14. newyorský obvod. I proto si hvězda progresivistů může dovolit být radikálnější než jiní. Její slova o složité středeční volbě ale považují mnozí za pokrytecká. Ocasio-Cortezová by si prý měla uvědomit, že umírnění demokraté stojí před takto složitými volbami neustále a nestěžují si na to.