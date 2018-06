Putin posiluje svůj vliv v Sýrii. Ruská vojenská policie v Damašku pozatýkala syrské vojáky

Kdo že to v Sýrii skutečně nosí kalhoty? Podle videa , které se na konci května šířilo po sociálních sítích, to není prezident Bašár Asad, ale ruská vojenská policie. Snímek ukazuje, jak několik Rusů na předměstí Damašku zatýká příslušníky syrské milice NDF, která je napojena na Asadovu armádu.

Občanská válka v Sýrii probíhá od vypuknutí Arabského jara v roce 2011 a od té doby si vyžádala nejméně půl milionu obětí. Intenzita konfliktu, během něhož syrský prezident Bašár Asad proti rebelům několikrát použil i chemické zbraně, se začala snižovat až v posledních měsících, částečně i díky zapojení Ruska do konfliktu.

Právě Rusko má však v Sýrii nejspíše mnohem větší pravomoci, než se doposud soudilo. Video z konce minulého měsíce, jehož autenticitu ověřil think-tank DFR Lab, ukazuje, jak příslušníci ruské vojenské policie zatýkají tři členy na armádu napojené milice NDF (Národní obranné síly), kteří byli podezřelí z rabování.

Prozatím není jasné, zda se jednalo o spontánní iniciativu jedné ruské jednotky, nebo zda má ruská vojenská policie se syrskou vládou dohodu, díky které má pravomoci i nad syrským obyvatelstvem a vojenskými jednotkami. Ruští vojáci na jižních předměstích Damašku patrolují od 13. května na základě dohody mezi syrskou vládou a povstalci.

Poté, co Asadovy jednotky osvobodily předměstí Damašku od jednotek Islámského státu a rebelů, začínají se tam navracet původní obyvatelé. To nicméně vede k stále častějším incidentům rabování, přepadení a únosů. To se často děje přímo před očima syrské armády; ta se na těchto činech i nezřídka podílí, tvrdí DFR Lab.