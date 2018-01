Putin to chce natřít Elonu Muskovi. Jeho raketa Korona je ale zaostalá

Raketa systému Korona má podle generálního konstruktéra Státního raketového střediska Vladimira Děgťara startovat i přistávat vertikálně a má otevřít cestu k pilotovaným meziplanetárním letům. Na podobném projektu pracuje i americká společnost SpaceX, která už svůj model Falcon s oddělitelným a opakovaně použitelným prvním stupněm několikrát úspěšně vyzkoušela. Ruská Korona má ale být založená na jiném principu, žádnou oddělitelnou část podle Děgťara nemá.

To nasvědčuje hypotéze, že ruští inženýři od roku 1992, kdy byl projekt Korona zahájen, v zásadě na nic převratného nepřišli. Stále rozvíjejí čtvrt století starý a už tehdy zaostalý projekt Makejevovy konstrukční kanceláře. Korona by tedy měla být třicet metrů dlouhá, měla by vážit zhruba 300 tun a pohánět by ji měla kombinace kapalného kyslíku a vodíku. Koncepčně jde o raketu s jediným stupněm, u které se nepočítá s lidskou posádkou.

Jinak řečeno, Rusko se ani v jednadvacátém století nedokáže popasovat s výzvou jménem raketoplán. V roce 1988 tehdejší Sovětský svaz poprvé a naposledy vyzkoušel svůj model raketoplánu Buran. Po dvou obletech Země stroj bez posádky dosedl na přistávací dráhu v kazašském Bajkonuru. Ani tento minimalistický pokus se neobešel bez vážných problémů.

První start Buranu se měl uskutečnit 29. října 1988, ale 51 sekund před spuštěním odpočtu byl odvolán. Start se nakonec uskutečnil až 15. listopadu 1988. Na palubě nebyla posádka, ani nebyla nainstalována podpora života, let byl plně automatický. Původně se počítalo s třídenní misí, nakonec ale Buran letěl jen 3 hodiny.

V roce 1989 se Buran na hřbetu letounu Antonov An-225 ukázal na letišti v Praze po předchozí návštěvě aeroshow v Paříži,ale dalšího letu do kosmu se nikdy nedočkal. Spolu s novou nosnou raketou Eněrgija byl uložen v hangáru na kosmodromu Bajkonur. V devadesátých letech se pak vývoj nových technologií pro kosmické programy v Rusku prakticky zastavil.