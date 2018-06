Putin v televizním maratonu odpovídá na dotazy a stížnosti Rusů. Mluvil i o třetí světové válce

V úvodu prezident hovořil o hospodářských úspěších země a „průlomovém“ programu vlády. Oproti minulým letům je Putin ve studiu jen s dvěma komentátory centrální televize, bez zástupců veřejnosti. Má zato tentokrát možnost přímo kontaktovat členy vlády nebo gubernátory, aby jim dotazy adresoval nebo je vyzval k okamžité nápravě nedostatků. Podle dnešní informace deníku Vedomosti Kreml naléhavě doporučil regionálním politikům, aby během Putinova dialogu s veřejností byli na telefonu.

V novém formátu ale vázla režie, během první hodiny stihl prezident zodpovědět čtyři přímé dotazy. Zapojení ministrů a státních úředníků do besedy, zahlcené často jejich sebechválou a vřelými projevy loajality, připravilo besedu o bezprostřední atmosféru přímého dialogu.

Putinova beseda s národem byla poznamenána nervozitou kolem prudkého růstu cen benzinu v Rusku. Prezident, očividně znepokojen stížnostmi, označil situaci za neudržitelnou, odůvodnil ji „chybnou státní regulací“ a slíbil nápravu prostřednictvím připravených vládních rozhodnutí. Ministr energetiky Alexandr Novak v přímém vstupu slíbil Rusům daňový manévr a zmrazení velkoobchodních cen.

Televizní pořad se nemohl vyhnout blížícímu se fotbalovému mistrovství světa, které v jedenácti ruských městech začne příští týden. Putin ujistil veřejnost, že nově vybudované sportovní objekty sportovci a veřejnost neopustí ani po mistrovství. Pochválil černomořské Soči, dějiště zimní olympiády v roce 2014, kde je údajně o využití sportovišť postaráno po celý rok.

Putin vyloučil, že by po svém březnovém znovuzvolení vyhlásil všeobecnou amnestii. Tradice prezidentských amnestií podle prezidenta v Rusku neexistuje.

Zahraniční politika Ruska přijde podle očekávání médií tradičně zkrátka, občany zajímají především jejich vlastní problémy se zdravotní péčí, komunálními službami, vzděláváním, důchodovou reformou nebo ochranou životního prostředí. V úvodu pořadu Putin divákům sdělil, že Rusko se pohybuje „absolutně správným směrem“, i když připustil, že příznivý hospodářský vývoj nepociťuje nutně každý Rus. Nová vláda se řídí „průlomovým programem“.

Ruský prezident si ale také v dnešní televizní besedě s občany postěžoval na politiku „zadržování“ Ruska, kterou podle něj prosazuje Západ. Řekl, že opakující se obviňování Moskvy je vyvoláno tím, že Rusko se stává konkurentem Západu. „Zadržování je chybná politika, je třeba zahájit konstruktivní spolupráci, která prospěje všem. Každý už to začíná chápat,“ uvedl Putin.

Jednostranné sankce problém jen zhoršují, konstatoval Putin. „Až naši partneři uvidí, že jejich kroky škodí všem, že budou muset ruské zájmy respektovat, sankce skončí,“ řekl Putin.

Šéf Kremlu upozornil na horšící se postavení ruských podnikatelů na Západě, kde narážejí na problémy vyvolané sankcemi. Taková politika podle něj oslabuje důvěru v poměry na Západě. „Západní vlády si podřezávají větev, na které sedí,“ upozornil ruský vůdce.

Rozhodnutí USA zavést cla na hliník a ocel označil Putin za „faktické sankce“. I západní politikové podle ruského prezidenta hovoří o tom, že Washington si nemůže osobovat právo na ovládnutí jiných zemí. Kreml prý Západ už před několika lety v tomto smyslu varoval. „Nikdo neudělal nic, aby tuto politiku zastavil. Tak to teď máme,“ prohlásil Putin s tím, že svět potřebuje “jasná pravidla globálního obchodu“.

Ruský prezident se zmínil o případu Sergeje a Julije Skripalových, otrávených v Británii jedem zvaným novičok. Podle Putina Skripalovi otráveni bojovou otravnou látkou nebyli, jinak by během minut či vteřin zemřeli. Rusko by mělo být připuštěno k vyšetřování, do té doby je těžké cokoli komentovat, řekl.

Rusko poskytuje „lidovým republikám“ v Donbasu na východě Ukrajiny pomoc a bude ji poskytovat dál, prohlásil Putin. Očekává, že během blížícího fotbalového mistrovství světa v Rusku nepodnikne Ukrajina žádnou „vojenskou provokaci“. Kyjev podle Putina není schopen situaci v Donbasu řešit, protože tamní lidé nynější ukrajinskou státní moc nikdy nepodpoří.

Po druhé světové válce žijeme v období relativního míru, protože hlavní mocnosti dosáhly strategické rovnováhy, připomněl Putin a obvinil Spojené státy, že tuto paritu chtějí porušit. „Je čas zasednout ke stolu a vypracovat moderní schémata mezinárodní a evropské bezpečnosti,“ řekl ruský prezident.

Rusko musí hájit své hospodářské i bezpečnostní zájmy, vždy ale přitom hledá kompromisy, prohlásil.

Putin také mluvil o třetí světové válce. Přesvědčení, že třetí světová válka by znamenala konec civilizace, by nás dle něho mělo odradit od extrémních kroků na mezinárodní scéně, které jsou pro moderní civilizaci vysoce nebezpečné. Hrozba vzájemného zničení vždy odrazovala hráče na mezinárodním kolbišti a hlavně vojenské mocnosti, aby podnikaly uspěchané kroky, a nutila je respektovat se navzájem. Ústup USA od smlouvy o protiraketové obraně je pokusem porušit tuto strategickou paritu, ale my na to odpovíme.