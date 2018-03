Pyrrhovo vítězství v Sýrii? Zemi hrozí rozparcelování a návrat IS, varuje zmocněnec OSN

Sýrii hrozí rozparcelování, které by mohlo vést k návratu radikálů z organizace Islámský stát (IS), varoval v pondělí zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura. Zároveň vyzval zejména dvě velmoci USA a Rusko, aby pomohly v zemi zmítané už sedm let občanskou válkou dojednat mír. Bojovníci IS dobyli zpodle agentury Reuters za posledních 24 hodin menší území u Damašku, odkud se před týdnem evakuovali povstalci.