Rakouská vláda padla kvůli skandální nahrávce. Zemi čekají předčasné volby | info.cz

Rakouská vláda lidovců a Svobodných neustála skandál vicepremiéra a předsedy FPÖ Heinze Christiana Stracheho. Německé noviny v pátek zveřejnily video, na němž Strache slibuje zástupkyni ruského oligarchy důležité státní zakázky, pokud jeho stranu finančně podpoří ve volbách. Strache krátce po zveřejnění nahrávky rezignoval. Ani to však vládu nezachránilo. Lidovecký kancléř Sebastian Kurz v sobotu oznámil, že vypovídá koalici se Svobodnými. Zemi tak čekají předčasné volby.

Na videu, tajně pořízeném ve vile na Ibize, figuruje vedle Stracheho i současný předseda poslaneckého klubu Svobodných Johann Gudenus. Oba muži mluví s mladou ženou, původem z Ruska, která se vydává za zástupkyni ruského oligarchy se zájmem investovat v Rakousku čtvrt miliardy eur. Otevřeně přitom několikrát opakuje, že se jedná o takzvané černé peníze.

To ale Strachemu na videu, které zveřejnily německé deníky Süddeutsche Zeitung a Spiegel, vůbec nevadí. A společně se svým stranickým kolegou hledá možnosti, jak tuto investici využít. Hovoří například o tom, že by peníze mohly jít na zakázky ve výstavbě silnic, pokud zároveň ruský partner pomůže Svobodným k tomu, aby uspěli ve volbách. Strache také několikrát mluví o možnostech nelegálního financování své strany. Dále se zmiňuje o možnosti, že by ruský investor převzal podíl v bulvárním deníku Kronen Zeitung a pomohl inzercí Svobodným k vítězství. „Novináři jsou největší děvky na této planetě,“ měl prohlásit Strache.

Mladá Ruska přitom byla s největší pravděpodobností jen nastrčenou loutkou, zatím není jasné, kdo nahrávku v hotelovém pokoji vlastně pořídil. Evidentně ale měla sloužit k tomu, aby FPÖ poškodila. Dostala se do redakcí dvou německých novin, které ji dnes zveřejnily. Strache i Gudenus v prvních reakcích po zveřejnění nahrávek ale jednoznačně odmítli, že by se dopouštěli něčeho legálního nebo nabádali k nelegálnímu jednání.

„Bylo to čistě soukromé uvolněné, neformální jednání v dovolenkové atmosféře,“ napsal Strache. V rozhovoru s Ruskou údajně opakovaně poukázal na příslušná právní ustanovení, platná v Rakousku i potřebu dodržovat rakouský právní systém. Ultrapravicová FPÖ je pověstná svými vazbami na Rusko, sám Strache se několikrát vyjádřil pro zrušení sankcí EU vůči Rusku. Strana také už v minulosti čelila podezření, že dostává peníze z Moskvy. Po posledních parlamentních volbách utvořila vládní koalici s lidovci a Strache se stal vicepremiérem.



V důsledku zveřejnění nahrávky Strache rezignoval jak na post vicekancléře, tak na post předsedy rakouských Svobodných. V obou pozicích ho nahradí dosavadní místopředseda strany Norbert Hofer. Vládu se ale ani tak udržet nepodařilo. Lidovecký kancléř Kurz v sobotu oznámil, že vypovídá koalici.

"Dost je dost," řekl Kurz ve svém prohlášení, které vysílaly živě rakouské televizní stanice s tím, že v současné době nevidí žádnou možnost, než koalici s FPÖ vypovědět a dovést zemi k předčasným volbám. Sociální demokracie údajně nechce s lidovci vládnout a hlasy menších stran k vládnutí nestačí. Kurz už o celé věci informoval prezidenta Van der Bellena. Nejbližší možný termín předčasných voleb je 18. srpna. Kancléř rovněž zdůraznil, že v budoucnu chce vládnout "bez excesů, incidentů a dalších skandálů".