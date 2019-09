Rakousko míří ke koalici lidovců a Zelených. Bude to vláda, kde sedí neviditelná Greta, říká novinář | info.cz

Zelení získali znatelně více hlasů než v minulých volbách a stali se s celkovým výsledkem 12,35 % možným koaličním partnerem vítězných lidovců (37,4 %). Ti sice mohou vytvořit hned několik koalic, ovšem všechno zatím směřuje k tomu, že přednost dají právě Zeleným.

Prezident pověří lídra lidovců Sebastiana Kurze sestavením vlády v průběhu týdne. A přestože Kurz avizoval, že je ochotný mluvit se všemi, velká koalice lidové strany se sociálními demokraty (SPÖ), kteří na druhém místě získali 21 % hlasů, je kvůli předchozím prohlášením politiků prakticky vyloučená. Podobně malé naděje dávají pozorovatelé i obnovení vládní spolupráce lidovců a nacionalistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ), její skandál vedl na jaře k pádu vlády. Vyšlo tehdy najevo, že expředseda strany H. C. Strache se kdysi při dovolené na ostrově Ibiza nechal natočit, jak domnělé neteři ruského oligarchy nabízí přístup ke státním zakázkám výměnou za peníze do stranické pokladny.

„Obnovení spolupráce s FPÖ by byla politická sebevražda,“ řekl v rozhovoru s INFO.CZ rakouský politický komentátor a zástupce šéfredaktora listu Neues Volksblatt Manfred Maurer. Krátce před volbami se totiž dostal na veřejnost další skandál, když policie obvinila Stracheho a jeho spolupracovníky ze zpronevěry stranických peněz. I současný předseda FPÖ Norbert Hofer už se podle svých slov prakticky smířil s tím, že strana půjde do opozice. Svobodní byli dosud ve vládě čtyřikrát, z toho jednou se sociálními demokraty a třikrát s lidovci. A pokaždé jejich vládní angažmá skončilo nějakým skandálem. „Pokud by Sebastian Kurz znovu riskoval spolupráci s nevyzpytatelnými Svobodnými, už by mu to voliči nemuseli odpustit,“ tvrdí Maurer.

Ani dříve očekávaná „dirndl“ koalice lidovců, Zelených a hnutí Neos, pojmenovaná po barvách tradičního alpského kroje, není vzhledem k předběžným volebním výsledkům příliš pravděpodobná. Lidovci ani Zelení už liberální Neos nepotřebují.

Greta místo Ibizy

Zelení podle Maurera můžou za nasměrování do dvojkoalice s lidovci poděkovat i Gretě Thunbergové a jejímu „varování“ před klimatickou katastrofou. „Greta místo Ibizy,“ glosuje Maurer výsledky voleb. Zatímco tisíce tradičně ekologických orientovaných Rakušanů dali Zeleným o 9 % hlasů více než minule, Svobodní zmítaní skandály jako je nahrávka z Ibizy, naopak prakticky o stejný podíl preferencí přišli.

Koalici lidovců se Zelenými nahrává i fakt, že obě strany spolu v naprosté „harmonii“ spolupracují ve vedení spolkových zemí Tyrolsko a Vorarlbersko, dvanáct let pak spolupracovaly i v Horních Rakousích.

Na vládní úrovni se však přece jen jedná o spojenectví, ve kterém se dají očekávat i názorové střety. Kurz a jeho lidovci se dosud v mnoha ohledech vezli na vlně odporu proti rozsáhlé migraci, Zelení jsou naopak v otázce přistěhovalectví a uprchlíků mnohem umírněnější. Jenže i v Rakousku dnes nad problémem migrace začíná převažovat obava z následků klimatických změn.

Pragmatický Kurz může zezelenat

V dohledné budoucnosti by každopádně mohla být podle Maurera rakouská domácí politika podruhé rozhodujícím způsobem ovlivněna mezinárodním „megatrendem“. Obliba předsedy lidovců Sebastiana Kurze začala kolem roku 2015 strmě stoupat právě kvůli tomu, že se jako tehdejší ministr zahraničí začal ostře vymezovat proti narůstající migraci do Evropy. A protiimigrační politika ho z velké části vynesla i do funkce kancléře ve vládě, která se kvůli skandálu koaličního partnera rozpadla. „Nyní by se mohl Kurz vrátit do čela vlády, ve které sedí jako další, neviditelný člen Greta Thunbergová. Pro třiatřicetiletého Kurze, pragmatika bez ideologie, by ale ani tahle změna neměla představovat žádný velký problém,“ uvedl pro INFO.CZ Manfred Maurer.

Případná vládní spolupráce lidovců a Zelených může u mnoha Čechů vyvolat vzpomínku na vyostřený rakouský boj proti jaderné elektrárně Temelín, spojený s blokádou hranic. Když tyto strany společně vládly v letech 2003 až 2015 v Horních Rakousích, ze všech rakouských spolkových zemí právě tato proslula jako největší odpůrce Temelína a obecně jaderné energetiky. Hornorakouská vláda nejen významně sponzorovala protitemelínské a protijaderné aktivisty, ale podala také na Česko kvůli Temelínu několik žalob a stížností k Evropské komisi. Zároveň ještě v roce 2007 tolerovala a podporovala rozsáhlou blokádu česko-rakouských hraničních přechodů s cílem Temelín odstavit.