Rakousko po volbách možná čeká „dirndl“ koalice. Ze hry ale nejsou ani skandály zmítaní Svobodní | info.cz

Pozice třiatřicetiletého Sebastiana Kurze, který už byl kancléřem i ministrem zahraničí, se zdá před nedělními volbami takřka neotřesitelná. A to i přesto, že se ani Kurz nevyhnul předvolebním útokům. Vídeňský magazín Falter například zveřejnil informace o obrovských sumách, které údajně šéf rakouských lidovců utrácí ze stranické pokladny za luxusní lety, poradce, ale především za kadeřníky a vizážisty. A to i přesto, že strana je silně zadlužená. Jen za jednu návštěvu u známého vídeňského kadeřníka měl exkancléř platit až 600 euro (15 000 korun).

Kurz ale ústy svých mluvčích informace popřel jako nepravdivé či zkreslené, a tím to také skončilo. Jeho volebním preferencím útoky bulváru nijak neublížily. Poslední předvolební průzkumy přisuzují rakouským lidovcům 34 % hlasů, až daleko za nimi figurují sociální demokraté s 23 %, následováni Svobodnými (FPÖ) s 21 % a Zelenými (11 %). Takové rozložení politických sil zatím dává pravděpodobně vítězné ÖVP hned několik možností, s kým by mohla po volbách vytvořit vládu.

Teoreticky připadá v úvahu i velká koalice lidovců a sociálních demokratů, která už v Rakousku vládla mnohokrát. Vzhledem k osobním antipatiím zástupců obou stran ji ale politologové považují za málo pravděpodobnou. Největší naději zatím dávají takzvané „dirndl“ koalici, pojmenované po barvách tradičního alpského kroje. „Černí“ lidovci by se mohli spojit se Zelenými a hnutím Neos, jehož stranickou barvou je růžová. Kurz ale zcela nevyloučil ani možnost obnovené spolupráce s nacionalistickými Svobodnými (FPÖ), jejichž skandál paradoxně letos na jaře vedl k rozpadu rakouské vlády, a tedy i předčasným volbám.

„Vnitřní spolupráce s FPÖ byla vynikající. Ale je pravda, že jsem na druhou stranu musel hodně vydržet, dokonce i antisemitské výroky,“ uvedl mnohoznačně Kurz k možné spolupráci s bývalými vládními partnery. Svobodní jsou ale zatím možná tím vůbec největším překvapením předvolebních průzkumů. Ačkoliv jejich bývalého předsedu Stracheho stíhá jeden skandál za druhým, jejich volební preference nijak výrazně neklesají. Svobodní prosazují „tvrdý přístup“ vůči migrantům, udržují dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a chtějí zrušit sankce EU vůči Rusku.

Rakouská vláda lidovců a Svobodných se letos na jaře rozpadla po zveřejnění videa, na kterém byl Heinz-Christian Strache tajně natočen, jak při dovolené na Ibize slibuje domnělé neteři ruského oligarchy státní zakázky v Rakousku výměnou za příspěvek do stranické pokladny. Zemi po tomto skandálu a následném rozpadu koalice vede úřednický kabinet. Strache odstoupil jak ze stranických, tak vládních funkcí. Zároveň nevyloučil návrat do politiky – poté, co se podle něj z nespravedlivých obvinění očistí.

Jen pár dní před volbami však vyplaval na veřejnost další skandál. Vídeňské státní zastupitelství obvinilo Stracheho, jeho bývalého osobního strážce a sekretářku ze zpronevěry peněz ze stranické pokladny FPÖ. Všichni měli společně překládat straně falešné účty na proplacení svých soukromých výdajů. Tělesný strážce byl dokonce zatčen a umístěn do vazby. „Celková výše škody přesahuje hranici 5000 euro, obviněným hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ uvedl mluvčí zastupitelství Thomas Vecsey. Strache obdobně jako několikrát v minulosti obvinění odmítl. „To jsou všechno omšelé lži, vytvořené zločineckou sítí, která byla roky aktivní vůči mé osobě,“ napsal ve středu bývalý vicepremiér na svůj facebook.

Svobodní a jmenovitě Strache jako by ale byli vůči skandálům rezistentní, voličům FPÖ, jak alespoň ukazují průzkumy, jejich průšvihy vůbec nevadí. Jen několik dnů poté, co německá média zveřejnila letos na jaře nahrávku korupčního jednání H.C. Stracheho, dostali Svobodní v Evropských volbách od voličů 17,5 % hlasů a v pořadí nejúspěšnějších stran skončili na třetím místě. Strache dokonce dostal největší počet preferenčních hlasů, a pokud by to neodmítl, mohl získat křeslo v Evropském parlamentu. Ačkoliv se po rozpadu vlády posléze vynořily ještě další skandály, spojené s politikou a účetnictvím Svobodných, strana od jara výrazně posílila.