Rakousko zakázalo šátky ve škole, židovské jarmulky jsou v pořádku. Kontroverzní zákon budí vášně | info.cz

Ani právníci se totiž nemohou shodnout na tom, zda zákaz neporušuje právo na svobodu vyznání a neznevýhodňuje neprávem muslimy před vyznavači jiných náboženství. V zákoně, schváleném parlamentem, se totiž vysloveně uvádí, že nařízení o zákazu zakrývání hlavy se nevztahuje na židovské jarmulky nebo turbany Sikhů.

Zakrytím hlavy se podle tohoto zákona rozumí využívání jakéhokoliv „ideologického nebo náboženského oděvu, který zakrývá všechny nebo většinu vlasů hlavy“, což údajně splňují právě šátky a nikoliv jarmulka. Zákaz je odůvodněn snahou o „sociální integrací dětí podle místních zvyklostí, zachování základních hodnot a vzdělávacích cílů rakouské ústavy, stejně jako rovnosti mužů a žen“.

Fakt, že žákyně nosí šátek, může být údajně znamením dosažení její sexuální zralosti, úrovně fyzického vývoje, rodinné situace, nebo příslušnosti ke konkrétní odnoži islámu“, což jsou informace, které měly v případě žákyň základních škol zůstat skryté. Rakouský ústavní právník Theo Öhlinger řekl agentuře APA, že nelze dávat na stejnou úroveň muslimský šátek a třeba právě židovskou jarmulku. „V prvním případě jde o výraz diskriminace dívek, ve druhém o náboženský symbol,“ uvedl Öhlinger.

Nechtěl ale spekulovat o tom, jak by rozhodl ústavní soud, pokud by se na něj někdo obrátil se stížností. „Já osobně považuji tohle opatření za ústavní, ale vím, že někteří moji kolegové mají jiný názor,“ uvedl Öhlinger. Další ústavní právník Bernd-Christian Funk už na podzim před přijetím zákona varoval. Podle něj jde totiž jednoznačně o opatření, zaměřené pouze vůči muslimům a nikoliv jiným náboženským skupinám. A jako takové proto údajně nemá oporu v ústavě, zaručující svobodu náboženského vyznání.

Také rakouská opozice zákon, schválený vládnoucí koalicí lidovců (ÖVP) a Svobodných (FPÖ) kritizuje. Koalice se pokusila pro zákaz šátků na základních školách získat už v lednu a březnu ústavní většinu, ovšem neuspěla. Proto včera předložila návrh zákona jinou formou, vyžadující ke schválení jen prostou většinu hlasů. I když ale tentokrát zákon parlamentem prošel, ještě to neznamená, že začne skutečně platit. Někteří politici i zástupci muslimských organizací předem ohlásili, že si na něj budou stěžovat právě u ústavního soudu.

Pokud by ani ústavní soud zákon nezrušil, začnou za jeho porušování hrozit konkrétní sankce. Ředitel školy musí „šátek“ ve třídě oznámit nadřízené školní inspekci a přizvat rodiče příslušné dívky na pohovor. Pokud by dítě i nadále chodilo do školy se šátkem na hlavě, hrozí rodičům pokuta až do výše 440 eur (11 000 korun).