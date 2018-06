Rána pro Rusy: Vláda jim chce dramaticky posunout odchod do důchodu, u žen až o osm let

Ruská vláda dnes odeslala do parlamentu návrh zákona o postupném zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu z nynějších 60 na 65 let u mužů a z 55 na 63 let u žen. Poslanci rovněž podle agentury TASS dostali vládní návrh zákona o zvýšení daně z přidané hodnoty z 18 na 20 procent. Vedení parlamentu předpokládá, že zákony, o jejichž schválení nikdo nepochybuje, by mohly nabýt platnosti na podzim.