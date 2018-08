Rasista s nezdravým vztahem k dceři, ovládá ho televize Fox. 5 odhalení z nové knihy o Trumpovi

Sotva americký prezident vydýchal skandály kolem vydání knihy Michaela Wolffa Oheň a hněv (Fire and Fury), už se na trhu objevila další publikace, která může Donaldu Trumpovi dělat starosti. Její autorkou je prezidentova bývalá poradkyně Omarosa Manigault Newmanová, která obviňuje Trumpa z rasismu, sexismu a také z nezdravého vztahu s vlastní dcerou. Bílý dům to odmítá s dovětkem, že jde o lži a vyřizování si účtů. Jaká nová odhalení o chování amerického prezidenta a byznysmena kniha Unhinged přinese?

Trump rasista

Newmanová, která byla Trumpovou poradkyní už v době jeho podnikatelské kariéry, tvrdí, že prezident je sexista a rasista, který se nebojí pro afroameričany používat slovo 'negr'. To má údajně dokazovat i několik nahrávek, která vznikly v době natáčení Trumpovy reality show The Apprentice (Učeň), kde se snažil nováčky uvést do tajů realitního byznysu a úspěchu.

„V posledních dvou letech jsem si začala více všímat, jaký je Trump rasista a sexista. To, že používal slovo 'negr' byla jen začátek toho, co jsem s ním pak následně prožila,“ líčí Newmanová, která s prezidentskou kanceláří spolupracovala do loňského prosince. Trump se měl rasisticky vyjadřovat například také o manželovi své poradkyně Kellyanne Conwayové, který je původem z jihovýchodní Asie.

Trump kacíř

V den vstupu do úřadu přísahají američtí prezidenti věrnost vždy s jednou rukou položenou na bibli. Jde o neměnný rituál, který podstoupil v lednu 2017 také Trump, ačkoli podle Newmanové se tak málem nestalo. „Zcela vážně se mě zeptal, jestli by mohl místo bible přísahat na svoji vlastní knihu Umění udělat dohodu,“ uvádí bývalá poradkyně. „Je to bestseller, nejlepší kniha o byznyse, která byla kdy napsána. A já se chystám i pro tuto zemi uzavírat dobré dohody. Kolik kusů se jí prodalo… myslíš, že bych mohl přísahat na její speciální pamětní vydání,“ zeptal se údajně prezident.

Poradkyně mu vysvětlila, že by to nebyl nejlepší nápad a ať se radši o ničem podobném veřejně nezmiňuje. Trump se pak začal smát a snažil se prý předstírat, že to byl žert. Přestože se byznysmen při volbách opíral i o hlasy evangelíků, podle Newmanové bibli nezná a je pro něj jen „kusem papíru“.

Trump zvrhlík

Že má americký prezident slabost pro ženy, dokázalo už několik skandálů a kauz, ve kterých ho vinili ze sexuálního obtěžování nebo nevhodných komentářů. Objevilo se také několik žen, které tvrdily, že měly s Trumpem milenecký poměr za zády jeho ženy. Pornohvězdě Stormy Daniels měl údajně skrze právníka Michaela Cohena nabídnout peníze za mlčení, aby ho při kampani nepoškodila. Podle bývalé poradkyně Newmanové má ale Trump také zvláštní vztah ke své dceři Ivance.

„Co Trumpa znám, tak jsem pozorovala způsob, jak se objímají a dotýkají, a domnívám se, že jejich vztah překračuje klasický svazek otce a dcery,“ domnívá se autorka knihy. Podle Newmanové se Trump své dcery také opakovaně podivně dotýkal na bocích. Odvolává se také na Trumpova slova z roku 2006, kdy tehdejší podnikatel prohlásil: „Kdyby Ivanka nebyla moje dcera, zřejmě bych s ní randil. Zní to hrozně, že?“

Trump loutka

Prezident se netají svojí nenávistí k novinářům. Výjimkou je ale televize Fox, které ochotně poskytuje rozhovory. Newmanová v nové knize tvrdí, že vztah mezi Trumpem a stanicí je mnohem bližší, než se zdá. Prezident totiž bere zpravodajství Foxu jako jediné pravdivé a často ve svých tweetech komentuje informace, které zazněly v ranní show. Trump ale údajně není tak pozorným divákem, jak by se mohlo zdát. Podle bývalé poradkyně mu zástupci televize sami navrhují, o čem by mohl tweetovat a Fox se tak podle ní skrytě podílí na řízení země.

„Trumpovi spolupracovníci dostávali od lidí z Foxu denně shrnutí aktuálních zpráv, důležitých témat a námětů k diskusi. Také kompletní tipy, jak reagovat na všechny důležité výroky z posledního vystoupení Hillary Clintonové,“ vzpomíná Newmanová na předvolební kampaň v roce 2016. Dá se předpokládat, že spojení prezidenta a televize Fox je silné i nadále.

Trump nezdvořák

O Trumpově vztahu k podřízeným už promluvili mnozí jeho bývalí zaměstnanci včetně bývalého Trumpova strategického poradce Steva Bannona. Prezidentovo povýšenectví a neuctivost v knize potvrzuje i Newmanová.

Ministryni školství Betsy DeVos prý prezident za jejími zády říká Ditzy DeVos (Hloupoučká DeVosová). O ministru spravedlnosti Jeffu Sessionsovi, který je menšího vzrůstu, zase tvrdí, že je to Benjamin Button, nebo ho přirovnává k americké kreslené postavičce Panu Magorovi.

Newmanová ale ve svých pamětech nešetří ani viceprezidenta Mikea Pence. Ten je prý nyní oddaným Trumpovým služebníkem, přestože on sám a jeho spolupracovníci vyčkávají, až se dostane do čela státu on. Zatím ale působí až fanaticky. „Bůh mi říká, abych podporoval prezidenta. Bůh si přeje, abych mu sloužil,“ obhajuje prý Pence Trumpa. Podle autorky tak činí až fanaticky.

Bílý dům tato nařčení a informace popírá, ačkoli pro řadu z nich existuje přinejmenším reálný základ a Newmanová tvrdí, že pro ně má důkazy například v podobě audionahrávek. Trumpova mluvčí Sarah Sandersová v komentáři ke knize nešetřila kritikou. „Místo aby sdělila lidem pravdu o všem dobrém, co prezident Trump a jeho vláda dělají pro bezpečnost a prosperitu Ameriky, tato kniha je plná lží a pomluv. Je smutné, že naštvaná bývalá zaměstnankyně Bílého domu chce profitovat na těchto falešných útocích,“ uvedla.