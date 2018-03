REPORTÁŽ: V tunelech Jeruzaléma s izraelským ministrem, aneb Ideologie až na prvním místě

„V tunelu přímo pod námi se schovaly poslední dva tisíce židovských vzbouřenců, kteří se v roce 70 postavili římské správě,“ ukazuje do otvoru pod sebe Zeev Elkin. Jsme na místě vykopávek, které úřady pro turisty otevřou až za několik měsíců. Ministr pro záležitosti Jeruzaléma Elkin ale vzal evropské novináře do podzemí už teď. Aby pochopili to, o čem on i další pravicoví politici nikdy nepochybovali: Jeruzalém patří – a vlastně vždy patřil – židům.