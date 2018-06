Republikáni vytáhli na pomoc Trumpovi. Ministerskou zprávu používají jako kladivo na Muellera

Zpráva generální inspekce amerického ministerstva spravedlnosti má 500 stránek. Píše se v ní o bývalém šéfovi FBI Jamesi Comeym. Mnoho textu autoři věnují jeho roli v prezidentských volbách před dvěma lety a v kauze kolem používání privátního e-mailu někdejší šéfkou diplomacie a neúspěšnou kandidátkou na prezidentku Hillary Clintonovou, aby nakonec konstatovala, že Comey negativně ovlivnil pověst FBI, ale záměrně nechtěl zasahovat do rozhodování Američanů o jejich lídrovi.

Navzdory tisícům napsaných slov však rezonují hlavně tři. A to ještě ta, která se Comeyho vůbec netýkají. „My to zastavíme,“ napsal agent Peter Strzok v SMS zprávě, kterou v srpnu 2016 poslal právničce FBI Lise Pageové.

Co tím myslel, se inspektorům zjistit nepodařilo. Není tak jasné, jestli Strzok mluvil o vyšetřování Clintonové nebo, jak z ní z Bílého domu, o zaujatosti FBI vůči Donaldu Trumpovi a potvrzení konspiračních teorií o spiknutí establishmentu proti byznysmenovi hlásajícímu hesla o vysoušení lobbistické bažiny.

Ačkoli by zpráva měla dle svých závěrů spíše uklidnit vyhrocenou situaci, dokázala pravý opak. Americké weby se od rána plní prohlášeními republikánských zákonodárců a Trumpových spolupracovníků. V jejich hlavě se zrodil plán, jak ministerský dokument využít ke zpochybnění vyšetřování ruských zásahů do prezidentských voleb. Té se přitom vůbec netýkal.

„Myslím, že více důkazů o zaujatosti vůči Donaldu Trumpovi, dává větší důvěryhodnost lidem, kteří se ptají, zda se to nestává honem na čarodějnice,“ konstatoval trumpovským slovníkem třetí nejvýše postavený republikán ve Sněmovně reprezentantů Steve Scalise.

Vyšetřování začíná vadit i některým republikánům, kteří jej dříve podporovali. Po více než roce upozorňují, že už by rádi znali nějaké závěry. Prezidentovi příznivci jdou ale ještě dál. Pro ně není důležité zveřejnění výsledků, cílem je zpochybnit samotné šetření i nestrannost agentů pod vedením zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera.

Nyní si jako zbraň vybrali právě smskujícího Strzoka. Ten byl v květnu loňského roku, když vyšetřování začínalo, členem týmu FBI. Mueller jej ale odvolal poté, co jej upozornili na Strzokovy nepřátelské názory na Trumpa.

„Jakákoli zpráva, která kritizuje bývalé agenty FBI a Muellerem využívané svědky proti Trumpovi, je vlastně výhrou pro prezidenta,“ domnívá se bývalý Trumpův poradce Sam Nunberg, podle něhož výstup ministerstva jen pokračuje ve zpochybňování ruské kauzy.

Hlasy o zpochybnění, přehodnocení či úplném zastavení vyšetřování zní nejen z Kongresu, ale také přímo z Bílého domu. Trump sice oficiálně reagoval na zveřejnění zprávy jen velmi stroze, prezidentův právník Rudy Giuliani ale vyzval ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse a jeho náměstka Roda Rosensteina, aby Muellerovo šetření zastavili. Pátek je podle něj jejich poslední šancí. Prezident by s vyšetřovatelem vůbec neměl mluvit.

„Zítra by měl být Mueller suspendovaný a čestní lidé by měli přivést nestranné osoby, aby vyšetřili lidi jako Strzok. Strzok by měl být do konce týdne ve vězení,“ bouřil Giuliani.

Nebylo by to poprvé, co by Trump využil kauzy kolem e-mailu Hillary Clintonové, aby pomohl sám sobě. Kromě útoků v rámci předvolební kampaně uvedl údajná pochybení FBI jako důvod pro odvolání Jamese Comeyho z čela úřadu. Den nato ale pravil, že by tak učinil v každém případě kvůli ruské kauze.

Sám Strzok obvinění ze zaujatosti vyvracel již před generální inspekcí. Řekl, že pokud by FBI chtěla Trumpovi skutečně uškodit, již před volbami by veřejně prezentovala vyšetřování vazeb jeho kampaně na Rusko. Nic takového ale neudělala.