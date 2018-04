Reuters: Maďaři budou volit takticky, Orbán nemá většinu stále úplně jistou

Jaký by mohl být recept na opoziční úspěch, se ukázalo letos v únoru během doplňovacích komunálních voleb ve městě Hódmezővásárhely na jihovýchodě Maďarska. V místě, kde měla vždy silnou základnu Orbánova strana Fidesz, se opozice dokázala zkoordinovat, navrhnout jednoho společného kandidáta a zvítězit.

Podle maďarského institutu Medián si nyní voliči opozice přejí, aby jejich strany zvolily stejnou strategii i při celonárodním hlasování. Znamenalo by to stáhnout slabší kandidáty a v každém volebním okrsku ponechat jen jednoho nejsilnějšího. V některých okrscích údajně strany již tuto taktiku začaly uplatňovat.

Podle březnového průzkumu fóra Závecz Research dokonce až 46 procent maďarských voličů touží po změně vlády, 40 procent jich pak chce, aby Orbán zůstal u moci. Zbylí dotazovaní uvedli, že nevědí. "Síly, které chtějí změnu ve vládě, začaly být připravené spolupracovat," uvedl již v únoru uznávaný nezávislý analytik Gábor Török. "Premiér si vytvořil velmi silný vztah se svými voliči, ve stejnou dobu se ale naprosto odcizil voličům, kteří chtějí změnu vlády," dodal.

Volby se konají v neděli 8. dubna. Podle průzkumu agentury Nézöpont z minulého týdne by v nich nejvíce hlasů získal volební svazek strany Fidesz a křesťanských demokratů. Na druhém místě by skončila krajně pravicová strana Jobbik. Třetí místo by s 11 procenty obsadila společná levicová kandidátka Maďarské socialistické strany (MSZP) a strany Dialog za Maďarsko (Párbeszéd). Po osmi procentech by získaly Demokratická koalice (DK) a ekologicky zaměřená strana LMP.