Riskantní hra Demokratů. Vsázejí vše a výpad proti Trumpovi se jim může vymstít | info.cz

Bílý dům zveřejnil hrubý přepis červencového telefonátu Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Odpůrci Trumpa v něm vidí to, že prezident na protistranu naléhal v kauze, která se týká favorita na demokratickou kandidaturu Joe Bidena, Trump mluví o obvyklém „honu na čarodějnice“. Spolu s tím znovu nabrala na aktuálnosti debata o možném impeachmentu Trumpa. Tento proces se nyní, rok před volbami rozhodla předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová skutečně formálně spustit. Co je ve hře a kdo riskuje?

Snaze demokratů o impeachment a tedy jeho odvolání čelí Donadl Trump dlouhodobě. Největším želízkem v ohni bylo dlouhodobě vyšetřování vazeb prezidentovy kampaně na Rusko a ovlivňování voleb. To pro prezidenta skončilo faktickým vítězstvím a opozice musela čekat na novou záminku. Ta se naskytla v nynější ukrajinské kauze.

Novým důvodem k tomu, že demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová oznámila formální zahájení vyšetřování prezidenta Kongresem, které může vyústit v jeho konec v úřadu, je telefonát Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským z července letošního roku. Během něj měl Trump vyvíjet nátlak, aby země zahájila vyšetřování Huntera Bidena, syna aktuálního favorita mezi uchazeči o demokratickou nominaci pro příští prezidentské volby Joe Bidena.

Mladý Biden byl mezi lety 2014 až 2019 ve vedení ukrajinského plynárenského koncernu Burisma Holding a čelil podezření z korupce. Jeho otec, který byl v té době viceprezidentem ve vládě Baracka Obamy, pak osobně v roce 2016 intervenoval u tehdejší ukrajinské vlády, aby pod pohrůžkou pozastavení finanční pomoci z USA odvolala prokurátora Viktora Šokina, který Huntera Bidena vyšetřoval. Pohrůžky nevyplacení přislíbených stovek milionů dolarů měl nyní užít i Trump, tentokrát jako argumentu pro obnovení vyšetřování kauzy Bidena juniora.

Trumpovo počínání při hovoru se Zelenským oznámil anonymní whistleblower z prostředí amerických zpravodajských služeb. Jeho zjištění pak i doposud zdrženlivou Pelosiovou vedla k tomu, že se Demokraté odhodlali po téměř třech letech Trumpova prezidentství v otázce jeho odvolání přejít od slov k činům.

Podle Pelosiové Trumpovo nečestné jednání představuje zradu prezidentské přísahy, bezpečnosti státu i integrity voleb. Trump si nicméně s faktem, že je fakticky vzato nejblíže hrozbě zbavení úřadu, očividně příliš hlavu neláme a na svém Twitteru toto počínání Demokratů označil stejně jako veškeré jejich předchozí pokusy o totéž za hon na čarodějnice.

Bílý dům spolu s tím zveřejnil hrubý přepis telefonátu obou státníků. V něm se Trump postupně dostal k tématu a mimo jiné uvedl: „Hodně se mluví o Bidenovu synovi. Že Biden ten případ stopnul. A hodně lidí tomu chce přijít na kloub, takže kdybyste cokoli byste mohl udělat, bylo by to skvělé. Biden chodil a rozhlašoval, že to zastavil, takže kdybyste se na to mohl podívat. Zní mi to strašlivě.“

Zelenskyj v reakci popřel, že by to chápal jako nátlak. „Nikdo na mě nemůže vyvíjet nátlak, jsem prezidentem nezávislé země. Ovlivňovat mě může jen můj syn, kterému je šest let,“ uvedl podle ČTK.

Demokraté se pustili na tenký led

I sama Pelosiová si je vědoma rizik. Radikálnější spolustraníky požadující impeachment dosud mírnila s tím, že naděje na úspěch procesu jsou mizivé i kvůli faktu, že k jeho schválení je potřebný souhlas nejen ve Sněmovně reprezentantů, kde mají Demokraté většinu, ale i v Republikány ovládaném Senátu, a navíc je nutný souhlas dvou třetin všech volených zástupců. Teď se pro ni situace zjevně změnila, nicméně vyhlídky Demokratů stále příliš dobré nejsou.

Trump navíc budí dojem, že má v ruce mnohem více trumfů než druhá strana. Pakliže Trumpovi ani zveřejnění důkazních materiálů, které má na rozdíl od Demokratů k dispozici, nepomůže, mohl by se stát historicky třetím odvolaným americkým prezidentem po Andrewu Johnsonovi a Billu Clintonovi, přičemž impeachment byl veden i proti Georgi Bushovi staršímu, který proces ustál, a proti Richardu Nixonovi, který sám abdikoval před rozhodnutím Kongresu.

Reálný je nicméně i scénář, že neúspěšným impeachmentem Demokraté nepřímo pomohou Trumpovi obhájit mandát, jelikož prezident jejich snahu úspěšně vykreslí jako blokování zákonodárných institucí a plýtváním penězi daňových poplatníků. Do karet mu v případě neúspěchu opozice hraje i fakt, že jádro sporu se přímo týká jeho možného volebního soupeře. Paradoxně tak touha zbavit se Trumpa může pro Demokraty znamenat jeho posílení a znovuzvolení stejně jako diskreditaci vlastního černého koně prezidentských voleb.