Roušky, ibalgin a běhání v době koronaviru? Doporučení se různí podle toho, komu nasloucháte | info.cz

Ke zmatkům dochází například při užívání léku ibuprofen (a jeho generik), který má údajně zhoršovat průběh nemoci COVID-19. Jako první s informací přišlo francouzské ministerstvo zdravotnictví (původní informace vyšla ve vědeckém časopisu), k němuž se přidala i Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta ještě v úvodu týdne doporučovala, aby se pacienti léku vyhýbali, a pokud možno jej nahradili paralenem.

WHO sice včera otočila a na svém twitterovém účtu uvedla, že se již proti užívání ibuprofenu nestaví, jenže do té doby byla její doporučení v konfliktu například s tvrzením českých lékárníků. Česká lékárnická komora totiž v neděli na sociálních sítích oznámila, že ibuprofen a podobné léky (například nurofen či ibalgin) průběh nemoci COVID-19 nezhoršují. Státní úřad pro kontrolu léků (SÚKL) nakonec ve středu oznámil, že „použití ibuprofenu v souladu s příbalovou informací představuje pro pacienta účinnou a bezpečnou léčbu horečky a bolesti.“ I v případě nemoci COVID-19.

Q: Could #ibuprofen worsen disease for people with #COVID19?



A: Based on currently available information, WHO does not recommend against the use of of ibuprofen. pic.twitter.com/n39DFt2amF