Rozhodnutí o úderu na Asada padne během několika dnů, tvrdí Macron. Zapojili by se i Saúdové

Francie jedná o reakci na údajný chemický útok v syrské Dúmě s Británií a Spojenými státy, rozhodnutí padne v příštích dnech. Řekl to dnes francouzský prezident Emmanuel Macron na tiskové konferenci se saúdským korunním princem Muhammadem bin Salmánem v Paříži. Cílem případného úderu by byla pouze vládní chemická zařízení, zdůraznil Macron. Saúdský princ uvedl, že pokud to okolnosti budou vyžadovat, Rijád se do případné mezinárodní akce zapojí.