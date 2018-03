Ruské obvinění v kauze Skripal Švédy naštvalo, předvolají si velvyslance

Švédské ministerstvo zahraničí si v úterý předvolá ruského velvyslance kvůli obvinění ze strany Moskvy, že je Stockholm možným původcem nervově paralytické látky Novičok. Tou byli podle britských zdrojů na počátku března na jihu Anglie otráveni bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera. Ruské ministerstvo zahraničí v sobotu uvedlo, že kromě Švédska by látka mohla pocházet také z Česka, Slovenska, Británie či USA. Podle Britů má útok na Skripala na svědomí Moskva.

"Ruský velvyslanec bude zítra (v úterý) předvolán na ministerstvo zahraničí kvůli ruským obviněním, že je Švédsko zdrojem nervového jedu použitého při pokusu o vraždu v Salisbury," uvedla mluvčí švédské diplomacie.

Ministryně zahraničí Margot Wallströmová už v sobotu obvinění ze strany Ruska označila za "nepřijatelné a nepodložené". "Rusko by místo toho mělo odpovědět na dotazy Spojeného království," upozornila ministryně na údajně marné žádosti Londýna o vysvětlení incidentu.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí v sobotu v ruské televizi popřela, že by se substance Novičok vyráběla v bývalém SSSR nebo v Ruské federaci. Obvinila zároveň Británii, Česko, Slovensko, Švédsko a USA, že jsou možnými původci této látky. Praha, Bratislava i Stockholm to důrazně popřely. Britský ministr zahraničí Boris Johnson v neděli řekl, že stopa z vyšetřování původu látky použité při útoku proti Skripalovi a jeho dceři směřuje neúprosně do Kremlu.