Ruské ponorky krouží okolo podmořských kabelů. Jejich porušení by bylo pro Západ katastrofou

Ruské ponorky v posledních měsících dramaticky posilují svou aktivitu v blízkosti podmořských datových kabelů v severním Atlantiku , varoval maršál britského letectva a budoucí předseda Vojenského výboru NATO Stuart Peach. Ruské kroužení kolem klíčových kabelů, které Evropě a Severní Americe umožňují internetové připojení, není podle Severoatlantické aliance náhoda, a Kreml by tak mohl ohrozit páteř moderní globální ekonomiky, tvrdí vojenští představitelé NATO.

„V současné době sledujeme ruskou podmořskou aktivitu v blízkosti podmořských kabelů, kterou jsem nevěřil, že někdy uvidíme,“ tvrdí podle amerického serveru Washington Post velitel ponorkových sil NATO Andrew Lennon. „Rusko se zcela zjevně zajímá o NATO a podmořskou infrastrukturu států NATO,“ říká s tím, že aktivita ruských ponorek je dnes největší od konce studené války.

NATO proto nebere ruskou hrozbu na lehkou váhu a obnovilo velitelské stanoviště pro zajištění oblasti severního Atlantiku, které bylo uzavřené právě po skončení studené války. Spojenci Severoatlantické aliance zároveň hodlají posílit schopnost NATO v protiponorkovém boji a pracují na vývoji letadel pro detekci ponorek.

Pokud by totiž ruské ponorky kabely zpřetrhaly a narušily jejich vedení, znamenalo by to pro západní svět katastrofu. Skrze tyto kabely totiž prochází 97 procent globální komunikace a jen díky nim jsou denně uzavřeny obchodní transakce za 10 bilionů dolarů.

„Dokážete si představit scénář, kdy by byly tyto kabely přeříznuty nebo narušeny? Okamžitě a zřejmě katastroficky by to ovlivnilo naši ekonomiku a další způsoby našeho života,“ prohlásil v polovině prosince během projevu v Londýně Stuart Peach, který příští rok nahradí českého generála Petra Pavla v čele šéfa Vojenského výboru NATO.

Poškození křehkých kabelů z optického vlákna přitom není nereálný scénář. Už v minulosti byly několikrát přeříznuty loděmi, které po mořském dně táhly spuštěnou kotvu. Tyto nehody se však dějí u pobřeží, kde lze kabely poměrně snadno opravit, v hlubinách Atlantiku by ale šlo o náročný úkol a náklady byly mnohonásobně vyšší.

Zvýšenou podmořskou aktivitu přiznává i samotný Kreml. „Pokud jde o provozní dobu, v loňském roce jsme dosáhli stejné úrovně jako před postkomunistickým obdobím,“ pochvaloval si začátkem roku velitel ruského námořnictva Vladimír Korolev. NATO proto zvýšilo počet misí, které mají ruské ponorky sledovat. Tento měsíc se jich podle Washington Post uskutečnilo nejméně deset, v listopadu pak dokonce 17.