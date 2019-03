Ruské úřady si vyšláply na Svědky Jehovovy. Mučí je elektrošoky, bijí a posílají do vězení

Policisté je bili a mučili, soudy je posílají za mříže. Ruské úřady považují příslušníky náboženské společnosti Svědkové Jehovovi za extremisty a podle toho s nimi jednají. Už od roku 2017. Letos se ale policie a soudy pustili do této organizace ještě ostřeji. Pro jehovisty ale není pronásledování novinkou, v nemilost upadli třeba i v nacistickém Německu, v jehož koncentračních táborech byli k poznání podle fialových trojúhelníků.

„Přes hlavu mi natáhli igelitový sáček. Když jsem se začal dusit, zakryli mi ještě ústa dlaní. Na hýždě mi pak přiložili nějaký paralyzér,“ vypráví Vjačeslav Boronos na videu pořízeném stanicí RFE/RL. Patří k těm Svědků Jehovovým, které zadrželi policisté v sibiřském městě Surgut. Právě tady se odehrály nejbrutálnější případy mučení členů této křesťanské společnosti. K perzekuci Svědků Jehovových ale dochází i jinde v Ruské federaci, jak dokládá webová stránka tamních jehovistů.

„Pak mě kladli hloupé otázky. ´Miluješ (Donalda) Trumpa, co? Ty mizerný Američane´,“ vzpomíná na bizarní výslech jehovista Boronos. „Byl jsem v šoku,“ dodává muž, který byl surgutskými policisty zadržen v polovině února. Policejní mučitel patrně narážel na fakt, že jehovisté se v druhé polovině 19. století zformovali právě ve Spojených státech. Spolu s Vjačeslavem bylo v Uralském federálním okruhu zadrženo a týráno ještě přinejmenším pět dalších mužů. Tito se nebáli svá jména i příběhy zveřejnit. V Rusku je mučení nelegální, přesto časté, ba obvyklé: lze tedy předpokládat, že byli fyzicky napadeni i další svědci.

Čerstvá vlna represí přišla po odsouzení dánského jehovistického misionáře Dennise Christiansena, který v Rusku žije. Šestého února si vyslechl rozsudek šesti let vězení. Stejně jako celá náboženská organizace, byl i dánský jehovista shledán vinným z blíže nedefinovaného extremismu. K tomuto závěru ostatně před dvěma roky dospěl i ruský nejvyšší soud, když Svědkům Jehovovým v zemi zakázal oficiální činnost. Christainsen tak byl do vězení poslán víceméně za to, že neustal v šíření jehovistických myšlenek a organizační práci pro tuto náboženskou společnost.

Všeobecně se má za to, že postavení Svědků Jehovových mimo zákon vyhovuje v Rusku tradičně dominantní pravoslavné církvi, která si své výlučné postavení žarlivě střeží i vůči jiným církvím a náboženským skupinám. Jehovistům jistě přitížil jejich americký původ, jakkoli je tato společnost dnes rozšířena po celé planetě. Mimochodem, kromě Ruska nejsou jehovisté vítáni ještě v řadě převážně muslimských zemí (i když ne ve všech) stejně jako v Číně, Vietnamu a Laosu. Do konfliktu s mocí, obvykle v totalitních zemích, se jehovisté dostávají obvykle také pro odpor ke službě v armádě. Což byl případ nacistického Německa stejně jako komunistického Československa a zemí takzvaného sovětského tábora vůbec. Údiv, ba nepochopení pak vzbuzuje jehovistické odmítání krevních transfúzí, či zákaz slavení některých tradičních svátků, typicky Vánoc.

Není zcela jasné, jak se k jehovistickému problému staví takřka všemocný ruský prezident Vladimir Putin. Loni v prosinci překvapil Rusko, ba celý svět, když se proti perzekuci Svědků Jehovových postavil a obvinění z extremismu označil za nesmysl. Nicméně, pronásledování nejen že neustalo, ale naopak zesílilo. Jehovistů se zastal i opoziční předák Alexej Navalnyj, když Rusům připomněl dějiny. „Přesně to samé dělal Hitler. Poslal Svědky Jehovovy do koncentračních táborů a tam je vyhladověl k smrti,“ kritizoval Navalnyj postup ruských úřadů.

V Rusku je nyní stíháno zhruba sedm desítek jehovistů. Organizace měla do svého zrušení zhruba 175 tisíc členů. Hnutí založené v roce 1873 americkým kazatelem Charlesem Russelem vychází z křesťanství, kritizuje ale etablované církve. Na světě má odhadem osm milionů věřících. V České republice jsou Svědkové Jehovovi od roku 1993 registrováni jako církev, při sčítání lidu v roce 2011 se k nim hlásilo okolo 13 tisíc osob.