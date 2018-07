Ruské vměšování do voleb je hoax, napsal Trump. Znovu tím popřel sám sebe

Velice stabilní génius. Tak sám sebe letos v lednu označil americký prezident Donald Trump. Jeho názory však v poslední době příliš stabilní nejsou. Alespoň co se týče ruského vměšování do voleb, se postoj šéfa Bílého domu mění pomalu každý den. Poté, co nejprve ruský vliv popřel, aby jej následně přiznal, označil v neděli na Twitteru celou kauzu za hoax. Prezident se navíc rozohnil i kvůli sledování jeho někdejšího poradce Cartera Page.