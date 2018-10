Rusko má novou migrační politiku: Láká do země krajany i cizince, kteří ukáží loajalitu

Ruská vláda schválila novou koncepci migrační politiky, která má do země přilákat hlavně krajany žijící v zahraničí a ruskojazyčné cizince, ale i všechny ostatní, kdo projeví loajalitu vůči Ruskua ochotu integrovat se do ruské společnosti. Napsal to dnes list Kommersant s odvoláním na své zdroje v ruské vládě. Novela přistěhovaleckého zákona prý už jen čeká na vyjádření prezidenta Vladimira Putina.