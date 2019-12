Rusko posiluje partnerství s Čínou. Obě země spojil obří plynovod za 55 miliard dolarů | info.cz

Vybrané evropské země se snaží snížit svou energetickou závislost na Rusku, a Kreml tak musí hledat nová odbytiště. Největší je přirozeně sousední Čína, do níž míří nově postavený plynovod zvaný Síla Sibiře. Má zhruba tři tisíce kilometrů a spojil nejchladnější část Sibiře s městem Blagověščensk u čínských hranic.

Dnešní slavnostní otevření plynovodu Síla Sibiře mění ruskou energetickou politiku. Místo Evropy, kam až dosud směřovala většina ruského zemního plynu, se tamní energetický byznys začíná stáčet k východu. Společnost Gazprom, která plynovod postavila a bude provozovat, by měla podle agentury Bloomberg do Číny vyvážet 10 milionů kubických metrů plynu denně.

Čína opouští uhlí, potřebuje plyn

Čína jako největší světový konzument i dovozce je po plynu stále hladovější – jen za poslední dva roky vzrostla jeho spotřeba o 33 procent. Nejvíce plynu dosud do Říše středu proudilo potrubím z Turkmenistánu, zbytek dovozu tvořil zkapalněný plyn z Austrálie, Kataru, Malajsie a Indonésie. To ale nestačí – čínská vláda totiž nutí miliony továren a domácností opustit spalování uhlí a přejít na čistší energie, aby země snížila množství emisí oxidu uhličitého. Rusko má navíc dosud nevyčerpané zásoby plynu na Dálném východě, tedy blíž k Číně než Evropě.

Světová produkce CO2 autor: INFO.CZ

Plynovod za 55 miliard dolarů bude pro Rusko zároveň pojistkou proti zhoršujícím se vztahům s Evropskou unií. Většina ruského plynu až dosud mířila do Evropy přes Ukrajinu, s níž se Rusko léta dohadovalo o transitních poplatcích. Dvakrát pak Ukrajincům během zimy kohoutky s plynem uzavřelo. Vztahy se ještě vyostřily po ruské anexi Krymu v roce 2014 a propuknutí konfliktu na Donbasu. Rusko od té doby čelí unijním sankcím, jejichž platnost osmadvacítka pravidelně prodlužuje.

Plynovod spojuje naleziště na Sibiři s městem Blagověščensk u čínských hranic. Tam se napojí na čínský plynovod, jenž by měl plyn přivézt až do Šanghaje vzdálené dalších 3370 kilometrů. Ruské město také v příštím roce spojí s Čínou most.

„Trasa potrubí prochází bažinatými, hornatými, seismicky aktivními, permafrostovými a skalnatými oblastmi s extrémními podmínkami prostředí,“ píše se na stránkách Gazpromu. V místech nalezišť se teplota v zimě pohybuje okolo minus 60 stupňů Celsia.

Gazprom tak může začít naplňovat smlouvu podepsanou v roce 2014, podle níž dodá do Číny 38 miliard kubických metrů ročně po dobu 30 let. Celková hodnota kontraktu dosahuje 400 miliard dolarů. Podle agentury Bloomberg jde o největší smlouvu, jakou kdy firma podepsala.

Peking a Moskva proti americkému světovému řádu

O důležitosti plynovodu svědčí i fakt, že v den inaugurace se prostřednictvím telekonference spojili prezidenti Vladimir Putin a Si Ťin-pching. „Čína a Rusko spojují síly a vysílají vzkaz, že existují alternativy k USA vedenému světovému řádu,“ citoval list The Wall Street Journal Eriku Dawnsovou, bývalou energetickou expertku CIA. Čínský prezident Si označil Putina za svého nejbližšího přítele mezi světovými státníky „Čína potřebuje energetické zdroje, a Rusko takové zdroje má. Je to naprosto přirozené partnerství, které bude pokračovat,“ nechal se slyšet Putin.

Šéf Kremlu oznámil, že cena plynu bude navázána na ceny ropy na světových trzích, podobně jako je tomu u prodejů do Evropy. Základní cena 360 dolarů za tisíc kubických metrů je podle ruských představitelů podobná jako u smlouvy Gazpromu s Němci.

Pro Evropu není otevření nového potrubí dobrou zprávou, protože posílí Rusko při jednáních o plynu s jednotlivými evropskými zákazníky. Ve chvíli, kdy Rusko nebude na Evropě tolik závislé, může teoreticky ceny plynu zvyšovat. Gazprom zároveň otevírá nový plynovod Nord Stream 2 pod Baltským mořem, kterým zdvojnásobí kapacitu existující severní cesty a bude v případě potřeby schopný obejít Ukrajinu.

Finský expert na energetiku Veli-Pekka Tynkkynen si nemyslí, že by Evropané měli nutně platit za plyn více než dosud: „Rusko je na unijním trhu stále závislé. Myslím, že vývoj trhu s ropou a plynem, zvláště konkurence ze strany LNG (zkapalněný plyn, pozn. redakce) a obnovitelných energií má na ceny větší vliv než prodej zlevněného ruského plynu Číně,“ napsal INFO.CZ. Plynovod Síla Sibiře je podle něj pro Rusko důležitý symbolicky – nyní může argumentovat tím, že Evropa už pro něj není hlavním trhem. „Je to důležité pro domácí i zahraniční publikum,“ dodává Tynkkynen.

Výše zmíněný Nord Stream 2 proti sobě postavil dlouhodobé spojence, Německo a USA. Zatímco prvně jmenovaná země jeho stavbu podporuje, americkým Kongresem už prošla legislativa uvalující sankce na firmy, které se na stavbě podílejí. Německý deník Bild o víkendu informoval, že by mohly začít platit ještě před koncem letošního roku.