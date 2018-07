Rusko přeskupuje síly: Za poslední dva roky vytvořilo na západě 70 nových jednotek

Od roku 2016 vytvořila ruská armáda při západních hranicích země přes 70 nových jednotek a útvarů, celkem dvě divize a tři brigády. Na schůzi kolegia ruského ministerstva obrany v Moskvě to dnes prohlásil ministr Sergej Šojgu. Vojska dostala kolem pěti tisíc kusů nových či modernizovaných zbraní.

Rusko zdůvodňuje posilování svých ozbrojených sil v západním vojenském okruhu zvýšenou přítomností jednotek NATO ve východní Evropě, kterou vyvolal ruský zábor Krymu v roce 2014 a podpora ruské armády donbaským povstalcům. Aliance posílila zejména své jednotky v Polsku a pobaltských státech.

Podle Šojgua NATO zvýšilo za minulých pět let počet bojových letounů ve východní Evropě, které se zapojují do vojenských cvičení, z jedenácti na 101. Počet aliančních vojáků ve východní Evropě se od roku 2014 podle ruského ministra zvýšil z 2000 na 15.000. "Znepokojení vyvolává zatahování Švédska a Finska do aliančních struktur," upozornil Šojgu. Moskva prý na tento vývoj odpoví.

Ruský ministr se nicméně vyslovil pro rozšíření vojenské spolupráce své země s NATO, k němuž podle něj přispěl rusko-americký summit z minulého týdne. "Počítáme s tím, že helsinský summit Ruska a USA bude impulsem k prohloubení naší vojenské spolupráce s Washingtonem a zeměmi NATO a umožní konsolidovat úsilí států v zájmu společné bezpečnosti," prohlásil Šojgu.