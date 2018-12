Rusko vyslalo do Venezuely bombardéry a rozčílilo USA. Pompeo vojenské manévry ostře odsoudil

„Ruská vláda poslala bombardéry přes půlku světa do Venezuely. Ruský a venezuelský lid by měl pochopit, o co ve skutečnosti jde: dvě zkorumpované vlády, které plýtvají veřejnými prostředky a potlačují svobodu, zatímco jejich národy trpí,“ zveřejnil Pompeo na Twitteru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil výroky amerického ministra zahraničí za „nediplomatické a absolutně nepřijatelné“.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT