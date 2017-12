Rusové a Číňané skupují řecké nemovitosti, získávají s nimi i evropské pasy

Řecký trh s nemovitostmi je poslední v Evropě, který se ještě nevzpamatoval z krize v roce 2008. Nízkých cen nemovitostí ve velkém využívají čínští a ruští investoři. Skupují celé bloky domů ve městech i pozemky na středomořských ostrovech. Celkem už do Řecka přinesli půl miliardy investičních eur.

Řecko se stalo zemí zaslíbenou. Aspoň pro lidi, jako je Grigorij Kachmazov, obchodník s realitami a provozovatel moskevské realitní platformy Tranio. „Před pár lety se daly dobře koupit reality hlavně v Portugalsku a ve Španělsku,” řekl Kachmazov agentuře Bloomberg. „Teď se ale zvyšuje likvidita a ceny se vrací na vysoké hodnoty. Jen v Řecku ještě ne.”

Kachmazovovy vývody mají oporu i ve statistikách. Podle údajů řecké centrální banky se ceny nemovitostí ve středomořské zemi pohybují na 45 procentech hodnot z roku 2008, kdy začala realitní krize. Za metr čtvereční obytné plochy se v Řecku aktuálně platí kolem 2800 eur. To je o tisíc eur méně než v Portugalsku, které ještě nedávno bylo vyhledávaným trhem realitních obchodníků.

V Řecku nakupují zejména ruští a čínští zájemci o nemovitosti. Vedle nízkých cen je přitahuje také možnost „zakoupit se” v zemi Evropské unie, která je současně členem schengenského prostoru. Pokud totiž kupci řeckých nemovitostí investují aspoň 250 tisíc dolarů, řecká vláda jim umete cestu k zisku občanství. Pro obyčejného člověka to je kosmická investice, ne tak ale pro boháče z Číny a z Ruska. Zejména ti ruští mají enormní zájem. To souvisí zejména s tím, že jim tato varianta nabízí celkem pohodlnou cestu, jak rozšířit byznys do Evropy - a současně se vyhnout tíživým mezinárodním sankcím. Celkem Řecko od roku 2013 vydalo zhruba 4300 těchto zlatých víz, z toho pětinu právě Rusům.

Čínské investice do řeckých nemovitostí za prvních devět měsíců roku 2017 vzrostly o 159 procent, tvrdí agentura Bloomberg s odvoláním na data řecké centrální banky. Zatímco Rusové si kupují hlavně pozemky na středomořských ostrovech a staví si na nich honosná sídla, Číňané investují do turistického ruchu. Zakoupené nemovitosti proměňují v hotely a ubytovny a spoléhají na to, že se jim investice začne vracet z kapes proudu turistů. Čínští investoři jsou také nejčastějšími příjemci zlatých víz, od roku 2013 jich dostali skoro dva tisíce.

Politika otevřených dveří se Řecku vyplácí. Majitelé zlatých víz už zemi v investicích přinesli 513 milionů eur.