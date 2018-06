S Kimem se chce sejít i Putin. Potkají se nejspíš na podzim ve Vladivostoku

Ruský prezident Vladimir Putin by se letos v září mohl ve Vladivostoku setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Napsala to dnes ruská agentura RIA Novosti s odvoláním na své diplomatické zdroje. Setkání by se prý mohlo uskutečnit na okraj mezinárodní hospodářské konference.