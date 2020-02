S Trumpem radši nemít rozepři, říká velvyslanec v USA Kmoníček. Jaké šance dává demokratům? | info.cz

REFLEX.CZ | Většina Trumpových kroků je odhadnutelná, pokud svět vidíte jako on, reaguje český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček na častý názor, že americký prezident je nevyzpytatelný politik. V rozhovoru pro časopis Reflex popisuje s diplomatickou střídmostí situaci ve Spojených státech, které vstoupily do volební kampaně před listopadovými prezidentskými volbami. A pokud se nestane něco mimo běžnou představivost, tak by si na vítězství demokratů nevsadil.

Jste ve funkci tři roky. Proměnily se Spojené státy za ten čas?

Tři roky jsou příliš krátká doba. Ale za můj život se Spojené státy změnily několikrát. Většinou je to v periodě 15-20 let. V principu sice zůstávají stejné, co se týče základního přístupu k životu, ale jejich funkčnost, demografická skladba a způsob života se proměňují asi nejrychleji ze společností, kde jsem žil. Současná probíhající změna USA je tak svázána hlavně s nárůstem populace primárně latinskoamerického původu. Amerika se tak stává demograficky stále více „celoamerickou“, a tudíž méně „evropskou“.

Velvyslancem jste se stal za prezidentství Donalda Trumpa. Setkal jste se s ním i osobně. Jak na vás působil v přímém, byť oficiálním kontaktu?

Jako příjemný společník z obchodní sféry, s nímž je lépe nemít rozepři. Tedy přesně tak, jak je on rád vnímán.

Experti odhadují, že Donald Trump nadcházející volby hlavy státu vyhraje. Je to tím, že až na výjimky američtí prezidenti druhý mandát získají, tedy díky částečné setrvačnosti voličských nálad?

Setrvačnost by nestačila. Základem jeho možného úspěchu bude fungující americká ekonomika, nízká nezaměstnanost a schopnost oslovit tu část středového voličstva, která se cítila opuštěně.

Donald Trump je svérázný politik. Co je zdrojem jeho popularity? Pouze marketing včetně jeho populárních kontroverzních tweetů to zřejmě nebude.

Je to v zásadě schopnost pojmenovat to, co dočasně majoritní část amerického obyvatelstva evropského původu trápí, ale jejich politicky korektní výchova jí nedovoluje s tím nějak naložit.