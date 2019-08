Salviniho plán naráží na odpor. V Římě se proti němu rýsuje nezvyklé spojenectví | info.cz

Na evropské politické scéně vládne letní klid, ovšem neplatí to pro Itálii. Tam se poslední dny nesou ve znamení možných předčasných voleb. Rozpustit vládu a nechat Italy hlasovat o novém složení parlamentu je hlavním politickým cílem ministra vnitra a šéfa protiimigrační Ligy Mattea Salviniho, který by se pak s největší pravděpodobností stal italským premiérem. Tomu však největší konkurenti Ligy – Hnutí pěti hvězd a opoziční Demokratická strana – chtějí ze všech sil zabránit. Začínají proto spřádat plán, jak Salviniho zastavit.

„Nic nebrání tomu, aby poslanci pracovali i v polovině srpna. Zákonodárci by měli zvednout zadek a pracovat,“ prohlásil minulý týden Salvini, který chce vyvolat předčasné volby za každou cenu. Vyzývá proto poslance, aby zrušili své prázdninové plány, vrátili se do Říma a podpořili jeho návrh na vyslovení nedůvěry vládě složené z Ligy a Hnutí pěti hvězd (M5S).

Vládní spolupráce dvou antisystémových stran, kterou komentátoři od počátku označují za „sňatek z rozumu“, už podle Salviniho nefunguje. Důkazem „rozpadajícího se manželství“ je podle něj čtvrteční hlasování o stavbě rychlodráhy z Turína do Lyonu, kterou Liga hlasitě podporuje, zatímco M5S se ji snaží brzdit. Hlavním důvodem Salviniho konání jsou však vlastní ambice – chce být italským premiérem a snáze prosazovat programové priority Ligy.

Salvini je totiž silnější než kdy dřív. Ještě loni sklízelo protestní Hnutí pěti hvězd v čele s Luigim Di Maiem úspěchy a ovládlo i parlamentní volby – v nich získalo celkem 32 procent hlasů, zatímco Liga 17. V době vzniku vlády tak drželo otěže a rýsoval se podle něj i vládní program. Postupem času se ale karta obrátila a podle průzkumů je Liga s velkým náskokem první – hlas by jí teď dalo až 40 procent voličů. Naopak Hnutí pěti hvězd by se 17 procenty skončilo až třetí, a to po středolevé Demokratické straně, kterou by volilo 23 % Italů.

Právě pro tyto dvě strany je konání předčasných voleb a nastolení pravicové vlády pod taktovkou Salviniho nepředstavitelné. Podle šéfa Ligy by se hlasování mělo uskutečnit už v říjnu. V příštích týdnech a měsících se však začne vyjednávat o rozpočtu pro rok 2020, kvůli kterému je Řím v téměř permanentním střetu s Evropskou komisí. V případě absence vlády by se situace kolem sestavování rozpočtu mohla ještě víc zkomplikovat.

Na italské politické scéně se tak začíná rýsovat nezvyklé spojenectví Hnutí pěti hvězd a středolevé Demokratické strany, které spřádají plán, jak volbám zamezit a namísto toho vytvořit prozatímní vládu. „Jsem přesvědčen, že existuje většina pro vytvoření ústavní vlády, která zachrání Itálii,“ prohlásil v neděli bývalý italský premiér Matteo Renzi z Demokratické strany s tím, že jít do voleb v době vyjednávání o rozpočtu by bylo „šílené“.

Jak poznamenává server Politico, partnerství euroskeptického populistického Hnutí pěti hvězd a Demokratické strany je obzvlášť překvapivé – strany si totiž nejsou zrovna blízké a už loni Renziho strana odmítla jít s M5S do vlády, což nakonec vedlo k sestavení stávajícího „neklidného“ kabinetu. Jak ale podotýká jeden z členů M5S pod podmínkou anonymity, spojenectví s demokraty „by byl jediný způsob, jak zabránit tomu, aby se Itálie stala první evropskou zemí s krajně pravicovou vládou od konce druhé světové války“.

Další posílení Salviniho?

Salviniho úsilí o premiérské křeslo tak vrací italské politiky z letních prázdnin zpět k jednacímu stolu. Kvůli vládní krizi k němu dnes usedají šéfové parlamentních stran a na programu mají jediný bod – návrh hlasovat o nedůvěře vládě. Nicméně i v případě, že to projde, nebude konání předčasných voleb automatické. Tíha rozhodnutí, zda Italům v říjnu otevřít volební místnosti, nebo na základě alternativní většiny v parlamentu zřídit prozatímní vládu, bude na prezidentovi Sergiu Mattarellovi.

Scénář, kdy by se na půdorysu spojenectví M5S a Demokratické strany vytvořil nový přechodný kabinet, je označován jako „plán Ursula“ – podle designované předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, kterou tyto strany podpořily při červencovém hlasování v Evropském parlamentu. Podle Politica by však dvě partaje, které se snaží zbrzdit Salviniho cestu na vrchol, potřebovaly hlasy i některé z dalších stran – konkrétně hnutí Vzhůru, Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho.

Účast Berlusconiho strany je však nejistá a plán Ursula navíc nepodporuje ani celá Demokratická strana. Vznik prozatímní vlády s Hnutím pěti hvězd kategoricky odmítá i nový šéf Demokratické strany Nicola Zingaretti, na druhou stranu Matteo Renzi má ve straně stále velmi silné slovo a v parlamentu značný počet spojenců.

Plán se samozřejmě vůbec nelíbí Salvinimu, který na facebooku v neděli napsal, že podobné intriky „nezastaví Italy, kteří si přejí silnou vládu“. Kromě snahy o sestavení prozatímního kabinetu totiž plán Renziho a Hnutí pěti hvězd obsahuje i jeden důležitý bod – snížit ještě před konáním voleb počet parlamentních křesel. To by nejen ušetřilo veřejné výdaje, ale velmi pravděpodobně také omezilo sílu Salviniho Ligy v parlamentu.

Objevují se ale i názory, že plán Ursula by mohl Ligu a jejího lídra naopak ještě víc posílit. „Plán Ursula je nepravděpodobný scénář, realisticky jde ale o jedinou alternativu k předčasným volbám…Nicméně snahy dostat největší italskou stranu do opozice by Salvinimu daly další munici. Nakonec by to vedlo i ke zvýšení jeho popularity,“ upozorňuje pro Politico politolog Lorenzo Pregliasco.

Na zdokonalení svého image před voliči také Salvini poslední týdny intenzivně pracuje. Zatímco většina italských politiků si užívá prázdninové volno, šéf Ligy vyráží korzovat na vysluněné italské pláže, kde se fotí a klábosí s voliči. U zahraničních médií si tak vysloužil přezdívku „beach boy“, ohlasy ale naznačují, že strategie se mu vyplácí.

„Ligu jsem nikdy nevolil, příště ale budu. Salvini je jediný politik, který mluví a jedná jako my,“ řekl pro Politico 35letý Marco Codagnone ve městě Fossacesia – jedné ze zastávek Salviniho turné po přímořských letoviscích, kde s výhledem předčasných voleb sbírá další politické body.

Šéf Ligy se přitom nebojí ukázat, že jeho politické ambice nejsou zrovna malé. „Nenarodil jsem se, abych zahříval ministerské křeslo…Žádám Italy, aby mi dali plné pravomoci k tomu dotáhnout do konce a bez průtahů to, co jsme slíbili,“ cituje agentura Bloomberg projev Salviniho během návštěvy Pescary – dalšího přístavního města, kde láká nové voliče, zatímco se v Římě bortí vláda třetí největší ekonomiky eurozóny.