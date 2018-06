Saúdové konečně pustili ženy za volant. Revoluce, nebo další díl PR seriálu Jsme moderní země?

Do 28. výročí událostí z 6. listopadu zbývá necelého půl roku. To, co pro Saúdky tehdy představovalo „kousíček svobody“, za který byly ochotné zaplatit (a také tvrdě ony i jejich rodiny zaplatily), je od neděle povolené a vítané. Jediná země na světě, kde ženy nesměly řídit, konečně pustila polovinu populace za volant.

Na podzim roku 1990 usedlo 47 žen v Rijádu do aut a vyjelo do ulic. Spanilá jízda vyvolala rozruch, u někoho nadšení, u jiných šok a celá trvala zhruba půl hodiny. Pak jí policie učinila přítrž. Odvážné gesto vzdoru připravilo řidičky o práci, je i jejich partnery o cestovní pasy a vysloužilo jim titul „prostitutek“ (slušně řečeno), které údajně řídily v kraťasech, což rezolutně popřely. Jejich jména, adresy a telefonní čísla byly zveřejněny na letáčcích, které se vzápětí rozdávaly v ulicích s výzvou, ať s nimi lidé naloží, jak sami uznají za vhodné. Výhrůžky smrtí na sebe nenechaly dlouho čekat a sociální stigma se bojovnic za rovnoprávnost drželo dlouhé roky. Celé události přihlížel tehdejší guvernér Rijádu, dnešní král Saúdské Arábie. Týž muž, který loni v září podepsal dekret, v němž oznámil, že ženy budou moci v jeho zemi řídit automobily „v souladu s islámským právem“. Svět se nestačil divit.

Pozor na vaječníky

Ženy za volantem! To povede akorát k nemorálnostem a k nedostatku panen, hřímal jeden saúdský klerik. Jiný, jak popisuje týdeník Economist, prohlašoval, že ženy nejsou schopny řídit, protože mají jen poloviční mozek. Další si povolával na pomoc vědu, ta totiž podle něj dokazuje, že řízení poškozuje ženám vaječníky. Podobné nadšení muselo rozhodnutí vyvolat u téměř půl milionu řidičů, kteří až do včerejška povinně doprovázeli a převáželi ženy, jež chtěly v Saúdské Arábii někam vyrazit autem. Na začátku června začaly místní úřady vydávat první řidičské průkazy, minulý čtvrtek se dokonce objevila kampaň, jež si pod heslem „vlož důvěru v Boha a řiď“ kladla za cíl zbavit ženy strachu a seznámit je s pravidly silničního provozu.

„Den, na nějž Saúdky nezapomenou... Žena za volantem,“ hlásá titulek saúdské televizní stanice al-Arabíja. Žádný saúdskoarabský server se dnes neobejde bez videí z prvních vyjížděk zaznamenávajících dojmy čerstvých (případně z jiných zemí zkušenějších) řidiček. Všechny jsou nadšené, všechny si od změny slibují větší svobodu a kromě toho také větší možnost pracovního uplatnění. V reportáži pro server al-Jawm jedna z čerstvých držitelek řidičského oprávnění, z níž jsou vidět jen velké tmavé oči, nadšeně děkuje králi, jenž umožnil ženám, aby mohly usednout za volant. Dojetí a vděk neskrývá ani učitelka autoškoly. Hned během prvního dne zaznamenala alternativní taxislužba v Uber řadu žádostí Saúdek, které pro ni chtěly začít jezdit. „Podmínky jsou pro všechny stejné,“ uvedla společnost, „platí pro muže i ženy bez rozdílu“. Nezaspala ani v Dubaji sídlící společnost Karím, která funguje na stejné bázi jako Uber, a jež včera oznámila nábor řidiček v Rijádu, Dámmámu a v Džiddě. Výstižně shrnul velkou změnu ve fungování konzervativní země deník al-Watan, když hrdě informoval o tom, že krizová linka za celý den evidovala jedinou nehodu, kterou by způsobila novopečená řidička.

Připraveny na důvěru

„Gratulujeme ženám k jejich právu řídit vozidlo. Jsou připraveny na důvěru, již v ně ochránce svatých okrsků vložil tím, že je zrovnoprávnil s muži. A ony budou toto právo uplatňovat tím, že se stanou dobrým příkladem žen, jež řídí automobil sebevědomě, zdatně a podle dopravních předpisů,“ nadšeně horovali pro server Ukáz doktor Hišám bin Abdalmalik Ál aš-Šajch z právnického institut Islámské univerzity imáma Muhammada bin Saúda.

Jenže to nebude zase tak jednoduché a samozřejmé, jak by se z nadšených ohlasů mohlo zdát. „Poplatek za autoškolu je pro ženy šestkrát vyšší než pro muže,“ upozorňuje Suád Abú Dajja z organizace Equality Now, jež usiluje o rovné příležitosti pro muže a ženy. „A to je jen jedno z omezení, kvůli němuž ženy řidičáky nijak rychle nezískají. Navíc počet autoškol je v Saúdské Arábii velmi omezený.“

Ženy za volantem jsou součástí Vize 2030, plánu korunního prince Muhammada bin Salmána na reformu země, která se snaží otevřít a přiblížit Západu. A hlavně se zbavit absolutní ekonomické závislosti na ropném průmyslu. Na první pohled to může vypadat jako vstřícný, liberální krok osvíceného panovníka, ale za právo volně se pohybovat Saúdky bojují, jak je z událostí z roku 1990 zjevné, už dlouho. V roce 2011 vzniklo hnutí Woman2Drive, se sloganem lahá haqqu l-qijáda – Má právo řídit. Aktivistky se pokoušely v následujících letech změnit názor vládnoucí vrstvy, případně přimět svět, aby vyvinul větší tlak. Mnohé se za to, že usedly za volant, dostaly do vězení. Ještě v květnu, jen měsíc před oficiálním povolením, skončilo za mřížemi minimálně pět žen zasazujících se kromě práva na řízení také za zrušení „opatrovnictví“. Byly označeny za hrozbu národní bezpečnosti a jsou obviněny z toho, že působí jako zahraniční agentky – případný trest? Až 20 let odnětí svobody.

Kritizovaný institut „opatrovnictví“ mimo jiné zajišťuje, že žena nesmí bez souhlasu manžela nebo nejbližšího mužského příbuzného cestovat do zahraničí nebo studovat. Zásadní roli sehrává také v případech rozvodu, opatrovnictví potomků nebo výživného.

Bohatá a nemilovaná

Sociální reformy, které pod taktovkou MBS, jak je korunnímu princi přezdíváno, v posledních měsících probíhají, jsou logicky vítány s nadšením. Znovu se otevřela kina, v restauracích hraje hudba, konají se koncerty, ženy mohou jít fandit na fotbal a z ulic zmizela mravnostní policie. Na změny byl ovšem nejvyšší čas. Saúdská Arábie není v žádném kolektivu zrovna ten nejpopulárnější a nejvyhledávanější člen. Naopak. Sice má peníze, ale nikdo ji vlastně nemá moc rád. Řídí se totiž extrémně striktní formou islámu, wahhábismem, z níž čerpaly základní ideje nejznámější teroristické organizace současnosti, uplatňuje fyzické tresty v souladu s šaríatským právem a ženám nepřiznává některá základní lidská práva.

Pro muslimy z okolních zemí jsou Saúdi ti prachatí, líní a arogantní, a než se s nimi dohadovat, mnozí byznysmeni raději obchodují s podstatně otevřenější Dubají. Přesto hraje Saúdská Arábie klíčovou roli v regionu, a pokud by korunním princem plánované reformy uspěly, mohla by se stát zdrojem stability, který chaosem zmítaná oblast zoufale potřebuje. V opačném případě se dá očekávat vlna neklidu v zemích Perského zálivu, jimž se dokázaly v podstatě zcela vyhnout i revoluční tlaky během arabského jara.

Přinejmenším na společenské úrovni však saúdské reformy fungují, byť se najde nemálo skeptiků, kteří upozorňují na to, že korunní princ je ze všeho nejvíc mistrem PR. Ať už si od dekretu král a jeho nástupce slibují z dlouhodobého hlediska cokoliv, pro Saúdky byl každopádně včerejšek přelomový. „Je to zvláštní pocit,“ svěřila se třiadvacetiletá Madždúlín al-Atíq se svými pocity z první projížďky (svým lexusem) ulicemi Rijádu deníku al-Arab. „Jsem opravdu šťastná. A moc pyšná na to, co dělám.“

A jaká budoucnost čeká Saúdskou Arábii s ženami za volantem? Módní návrhářka sportovního oblečení Ímán Džúhardží v tom má jasno: „Zkrátí se abbáji!“ Možná ti klerici přece jen netloukli na poplach před rozvolněním morálky úplně zbytečně.