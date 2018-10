Saúdská Arábie není Rusko. Ekonomika je pro Trumpa víc než rozřezaný novinář, říká expert

Středa přinesla další posun a novinky o Chášakdžího osudu. Sedmiminutová nahrávka, kterou zveřejnil server Middle East Eye, zachycuje velice kruté detaily novinářovy smrti z 2. října včetně zajetí a následného mučení na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Podezřelí z činu mají podle tureckých médií napojení na saúdské tajné služby.

Celá záležitost je citlivá pro amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten na vztazích se Saúdskou Arábií a jejím korunním princem Mohamedem bin Salmánem postavil část své blízkovýchodní politiky a chlubil se ekonomickými úspěchy – například kontraktem na dodávky zbraní, za něž měli Američané získat až 110 miliard dolarů.

S Ruskem to šlo rychle, u Saúdů Trump vyčkává

Zatímco američtí zákonodárci volají po razantních krocích a potrestání Rijádu, Trump vyčkává. „A máme to tu zase. Jste vinen, dokud neprokážete nevinu,“ kritizoval prezident rychlé úsudky v Chášakdžího případu, které přirovnal k nedávnému obviňování soudce Nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha ze sexuálního obtěžování.

Trump tak postupuje zcela jinak než například v kauze otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v britském Salisbury. K němu došlo 4. března a už 12. března dala americká vláda najevo, že důvěřuje Británii, která tvrdila, že za útokem stojí Rusko. Na konci měsíce, 26. března, se Spojené státy dokonce rozhodly vyhostit šedesát ruských diplomatů a v srpnu následovalo zavedení sankcí.

Středa je 15. dnem od Chášakdžího zmizení a ačkoli důkazy zatím ukazují, že se Saúdská Arábie na činu podílela, Trump vyčkává, mlží o vyšetřování a posílá svého ministra zahraničí Mikea Pompea jednat se saúdským králem. O trestech uvažuje jen za předpokladu, že se vina královské rodiny skutečně prokáže. Navíc není jisté, jestli by do případných sankcí zahrnul i zmiňovaný zbrojní kontrakt.

„Bude dost těžko prokazatelné, odkud příkaz k zavraždění novináře přišel,“ domnívá se analytik a expert na politiku USA vůči Blízkému východu z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakub El-Ahmadieh. Pro INFO.CZ tvrdí, že Trump využívá podobnou taktiku, jaká byla k vidění u jeho předchůdců – tedy, že sankce představují jakési diplomatické strašení.

Přátelství a peníze nad mrtvoly?

Pro pochopení Trumpova opatrného postupu, tolik rozdílného od chování vůči Rusku, je zásadní historie. Zatímco Rusko, respektive jeho předchůdce Sovětský svaz, dlouhodobě představuje pro USA nepřítele, nebo přinejmenším velmocenského rivala, se Saúdy je navzdory několika šrámům pojí spíše přátelské vztahy, které se datují už do dob prezidenta Franklina D. Roosevelta. Ten dal Rijádu bezpečnostní záruky výměnou za přístup k ropě a udržování regionální stability.

To nyní znamená, že Spojené státy mají v Saúdské Arábii partnera pro boj proti terorismu, ale hlavně spojence v tažení proti Íránu, vůči němuž se Trump tvrdě vymezuje. Spojenectví trvající 75 let vydrželo, ačkoli procházelo těžkými zkouškami například po útocích z 11. září 2001. Zpráva Kongresu dva roky poté konstatovala, že Rijád byl na atentátníky napojený. Vztahy nebyly skvělé ani za éry Baracka Obamy, zvláštně po prosazení jaderné dohody s Íránem, a Saúdskou Arábii v kampani kritizoval i Trump.

Nakonec ale u současného prezidenta převážil jeho obchodnický duch a i s přispěním zetě a poradce Jareda Kushnera obnovil dobré vztahy obou zemí. Trump si dokonce vybral Saúdskou Arábii pro svoji první zahraniční cestu ve funkci a zbrojní kontrakt komunikoval jako velké vítězství, které přinese Američanům peníze a pracovní místa. Také odstoupení od dohody s Íránem Rijád kvitoval s povděkem.

„Trump na Saúdskou Arábii sázel. Jeho nynější motivace je jasná. Jsou v sázce politické body. Trump jde obecně více po penězích než po idejích, takže tady u něj zřejmě převažuje ona zbrojní zakázka,“ vysvětluje El-Ahmadieh aktuální přešlapování amerického prezidenta.

Saúdové mají ropu, USA zbraně

Trump svoji obezřetnost obhajuje ohledem na americké zájmy. Obává se, že pokud by dodávky zbraní zastavil, nahradil by Rijád americké firmy ruskými nebo čínskými dodavateli. Saúdové navíc mohou, jak psala tamní média, omezit produkci ropy a vyvolat razantní růst její ceny na světových trzích. To by znamenalo výrazné zdražení nejen pohonných hmot, ale i dalšího zboží.

Kritici Trumpova postupu ale namítají, že minimálně v případě zbraní, jsou ve výhodě USA, neb saúdská armáda je závislá na západní technice.„Pravda je obojí. Saúdská Arábie má ekonomické páky skrze zdražení ropy, ale bez USA se v armádní oblasti příliš neobjede. Trump však dlouhodobě jede tu ekonomickou linii. Když to řeknu cynicky, ta je pro něj silnější než rozřezaný novinář,“ praví El-Ahmadeih.

Na rezervy v prezidentově morálce poukazuje například televizní stanice CNN. Ta v textu na svém webu píše, že prezidentova reakce je „dosud nejčistším důkazem o jeho odvracení se od zahraniční politiky postavené na univerzálních lidských právech a ukazuje Trumpovu radikální formu jeho politiky Amerika především“.