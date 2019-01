Saúdská soukromá letadla osiřela. Jejich majitelé buď nesmějí opustit zemi, nebo se k nim nehlásí

Saúdská letiště a hlavně jejich správci řeší bizarní problém. Postávají na nich totiž opuštěná, často velmi luxusní letadla, od nejmenších až po ta velká, která by mohla ihned sloužit na linkách klasických aerolinií. Agentura Reuters píše až o sedmi desítkách osiřelých strojů. Opustili je bohatí Saúdové, kteří mají buď zákaz odletět ze země, nebo se kvůli změněnému politickému klimatu nechtějí ke svému majetku přihlásit.

Příběh zamčených letadel se vlastně začal psát už v listopadu roku 2017, kdy se s razancí sobě vlastní chopil (faktické) moci saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán známý i pod zkratkou MBS. Bohaté příslušníky početně královské rodiny stejně jako jiné významné byznysmeny pouštního království bez rozpaků internoval v přepychovém rijádském hotelu Ritz-Carlton, který pro tento účel nechal dočasně vyklidit.

Dosud není zcela jasné, jakými metodami mladý následník trůnu – letos v létě mu bude 34 let – přiměl saúdskou elitu k poslušnosti. Agentura Reuters každopádně uvádí, že tehdy zavření boháči přiznali podíl na předchozí korupci. A monarchii, tedy spíše do rukou MBS, prý dobrovolně vrátili (rozuměj převedli z účtů) na 106 miliard dolarů. Tedy asi 2,36 bilionu korun. Jen pro srovnání: český stát loni hospodařil s rozpočtem ve výši zhruba 1,4 bilionu korun.

Někteří saúdští podnikatelé navíc po zásahu MBS nesmějí opustit zemi, a svá letadla proto nechávají odpočívat. Další se ale obávají vystavovat na odiv bohatství, o které by – jak pochopili předloni v hotelu Ritz – mohli snadno přijít. Část movitých Saúdů prý proto přesunula vlastní letadla za hranice, nejčastěji do Emirátů, kam se z domova skromně dopravují běžnou linkou. A až teprve u sousedů přesednou do vlastního.

Co se týče soukromých letadel oficiálně přihlášených v Saúdské Arábii, na konci loňského roku jich úřady registrovaly 129, zatímco v předchozím roce (2017) věděly o 136 strojích. Saúdští soukromníci pro rodinnou dopravu používají třeba i Boeingy 737 MAX, nebo Airbusy A320neo, do kterých se při obvyklém nasazení v aeroliniích vejdou až dvě stovky cestujících.

Snížená intenzita soukromé letecké přepravy ale zřejmě souvisí i s loňskou ekonomickou nejistotou, kterou vyvolal jak (předloňský) nesmlouvavý nástup MBS, tak říjnová vražda novináře Džamála Chášukdžího na saúdském konzultátu v tureckém Istanbulu. Po žurnalistově likvidaci vyzvali aktivisté v řadě západních zemí k bojkotu Saúdské Arábie, v čemž byli leckde úspěšní. Důvěře v pouštní ekonomiku nepomohlo ani špatně komunikované odložení netrpělivě očekávaného prodeje akcií státní ropné společnosti Aramco.

Letošní rok ovšem začal pro Saúdskou Arábii naopak dobře, tedy alespoň v ekonomickém ohledu. Monarchie tento týden vydala státní dluhopisy, o které byl velký zájem. Rijád prodal cenné papíry splatné v roce 2029 za čtyři miliardy dolarů (zhruba 89 miliard Kč) a se splatnostní v roce 2050 za 3,5 miliardy dolarů. Poptávka od investorů po dluhopisech však dosáhla až na 27 miliard dolarů. Dluhopisy letos chystá emitovat i již zmíněná společnost Aramco.