Saúdský korunní princ navštíví Francii. Hlavním tématem jednání má být válka v Jemenu

Dvaatřicetiletý saúdskoarabský vládce „bude na oficiální návštěvě Francie v pondělí a v úterý diskutovat zejména o kultuře, turismu, investicích a nových technologiích“. Očekává se, že do země dorazí již v neděli, zatím je ale nejasné, kde bude přebývat. Americký list The New York Times loni v prosinci informoval, že je princ Salmán vlastníkem zámku Château Louis XIV, který se nachází západně od Paříže a nedaleko sídla francouzských králů ve Versailles. Objekt byl prodán v roce 2015, jméno kupce ale zveřejněno nebylo. Palác disponuje vinným sklepem, kinem a vodním příkopem s jesetery a kapry. Časopis Fortune hodnotu objektu odhadl na 275 milionů eur (zhruba sedm miliard Kč) a označil ho za nejdražší prodávanou soukromou nemovitost na světě.

Princ, který je synem krále Salmána, prosazuje hospodářskou a kulturní modernizaci země. Ve snaze zbavit ekonomiku závislosti na ropě podporuje rozvoj dalších sektorů včetně turismu a zábavního průmyslu. Korunní princ stojí také v čele rozsáhlého protikorupčního tažení, které se dotklo i členů rozvětvené královské rodiny. Přislíbil rovněž boj proti radikálnímu islámu.

Poslední dobou narůstá také tlak na Saúdskou Arábii kvůli její roli v občanské válce v Jemenu. Zemi sužuje konflikt, v němž proti sobě bojují šíitští Húsíové a vláda prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího. Té od března 2015 pomáhá právě koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií. Válka si už vyžádala více než 10.000 lidských životů a přinutila přes tři miliony lidí opustit domov. Lidskoprávní organizace v této souvislosti vyzvaly francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby vyvinul tlak na prince Salmána a přiměl ho k ukončení bombardování Jemenu, které má ničivý dopad na civilisty. I OSN označila válku v Jemenu za nejhorší humanitární krizi s tím, že pomoc v zemi potřebuje na 22,5 milionu lidí.