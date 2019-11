Saúdský ropný gigant odpálí burzovní bombu. Došly už v poušti peníze? | info.cz

O plánovaném obchodu se dlouhodobě píše v superlativech. Z pochopitelných důvodů. Aramco je státní kolos s 76 tisíci zaměstnanci, který svou produkcí pokrývá desetinu globální spotřeby klíčové suroviny. Stanice Al-Džazíra konstatuje, že i když podle řady ukazatelů nejziskovější společnost světa nabídne k odkupu jen jedno, maximálně dvě procenta akcií, očekává zisk 20, respektive 40 miliard dolarů (téměř 930 miliard korun). Pro srovnání, Česko letos hospodařilo s rozpočtem asi 1,5 bilionu korun, očekávaný prodej tedy může dosáhnout zhruba 60 procent všech státních výdajů ČR za rok 2019. Experti očekávají, že může jít o největší IPO v dějinách.

Aramco's long awaited IPO is almost here. At the rumored $1.7 trillion pricing, it is not far from my value estimate, but it will be more bond than stock, and a loaded bet on the future of oil, Saudi Arabia & the House of Saud. https://t.co/Rt4LkKFBxm pic.twitter.com/lSXprBOtKL